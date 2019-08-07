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(Özel) Kazdağı muzu ilgi görüyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nın eteklerindeki Çıkrıkçı ovasında sera işletmeciliği yapan Güner ailesinin saksı ile başlayan muz yetiştirme merakı üretime geçti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:26
(Özel) Kazdağı muzu ilgi görüyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nın eteklerindeki Çıkrıkçı ovasında sera işletmeciliği yapan Güner ailesinin saksı ile başlayan muz yetiştirme merakı üretime geçti. Bu yıl aile 24 ağaçtan bir ton muz üretmeyi hedefliyor.


Kazdağları’nın eteklerinde süs bitkileri yetiştiriciliği yapan Güner ailesinin büyüklerinden Elmas Güner’in 10 yıl önce saksı içinde aldığı muz fidanıyla başlayan macerası her geçen gün gelişti. Aile şimdilerde çiçek üretimi yapılan seraların bir bölümünde 24 ağaç ile Kuzey Ege’de muz üretimi yapmaya başladı. Geçen yıl 120 kilogram ürün alan Elmas Güner bu yıl 1 ton muz üretmeyi hedefliyor.


Tesislerde inceleme yapan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “Önümüzdeki dönemde inşallah Körfez’de bizzat muz üretilecek. 150 bin ton muzun açık olduğu söyleniyor. İnşallah bunu biz Edremit’ten açığı kapatmak için çalışmalar yapacağız. Bundan sonra muzu Edremit’ten yiyeceğiz” dedi.


10 yıl önce bir saksı ile başlayan muz yetiştirme merakını üretime çeviren Elmas Güner “Muz yetiştirmeye 10 sene oldu başlayalı. Bende bir merak vardı. Bir saksı getirdik buraya muz vermedi. Deli muzdanmış. Dedim ki ben bundan mutlaka istiyorum. Araştırdık bulduk. Bize 15 saksı gönderdiler. Küçücük fide olarak gönderdiler sertifikalı olarak. Getirdik buraya saksılarda büyüttük. Meyve vermedi. Daha sonra dedim ki yere ekelim bunları. Sonra iki saksısını yere ektik. Yerde muz vermeye başladı. Merak da gittikçe arttı. Burada çiçekler vardı. Oğluma dedim ki buradaki çiçekleri kaldır komple burasını muz serası yapalım ve yaptık başardık. Meyvesini de gördük veriyor" diye konuştu.


Ailenin 3. kuşağından Ebrar Güner ise “Bizde 10 sene önce başlayan bir merak ile bu yıl 24 ağaca çıkardık. Geçen sene yaklaşık 4 ağaç 30’ar kilodan 120 kiloya yakın muz aldık. Bu sene inşallah hedefimiz bir tona yakın muz almak. Bu muzun lezzeti, her halde doğamızdan olsa gerek. Bu lezzetin Kazdağları’nın oksijenine ve ağaçlarına borçluyuz” dedi.


Hiçbir kimyasal kullanmadan dalında lezzetlenen ve tatlanan Kazdağı muzları yiyenlerden tam not aldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:26
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