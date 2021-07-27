  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan duyurdu! Yangın kontrol altına alındı
MHP'li başkan istifa etti
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
İran'dan 'Tunus' açıklaması
Siyaset Özel jet kullanan Akşener tepkiler sonrası bakın ne yaptı
Siyaset

Özel jet kullanan Akşener tepkiler sonrası bakın ne yaptı

"Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in özel jetle seyahat ettiği ortaya çıkmıştı. Gelen tepkiler sonrası imaj çalışması yapmaya girişen Akşener, Bitlis'e gerçekleştirdiği ziyaretinde tarifeli uçakla poz verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 18:46:00 -
Özel jet kullanan Akşener tepkiler sonrası bakın ne yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım" ifadelerini kullandıktan sonra özel jetle seyahat ettiği ortaya çıkmıştı.

Malatya ziyaretini 'Hawker 800XP Performance' tipi özel jetle yapan Akşener'in daha önceki aylarda da Trabzon, Bodrum ve Hatay'a gerçekleştirdiği ziyaretlerde de özel jet kullandığı öğrenilmişti.

Elazığ'da "jet" önlem

Eleştiri oklarının hedefi olmasının ardından Akşener, Tunceli programı için geldiği Elazığ'da önlemler aldırmış karşılama heyeti ile apronda hatıra fotoğrafı çekilirken, seyahat edilen özel jetin önünde değil de havaalanı binasının önünde poz verilmişti.

Akşener karşılanırken havaalanlarının içine kadar girebilen ulusal ve yerel basın mensupları Elazığ'da aprona sokulmamıştı.

Bitlis'te "tarifeli" pozu

Akşener'in "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım" ifadelerini kullanmasının ardından özel jetle seyahat etmesi eleştirilere sebep olmuştu.

Yaşananların ardından imaj çalışmasına girişen Akşener Bitlis'e gerçekleştirdiği ziyaretinde tarifeli uçakla poz verdi.

Akşener ne demişti?

Meral Akşener 2018 yılında yaptığı konuşmasında, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" ifadelerini kullanmıştı.

Bindiği bir uçakta karşılaştığı yolcuya "Özel uçaklarla gezmiyoruz biz, gördünüz. Bunu da değiştirmeyeceğim söz. Yarın, 4-5 sene sonra Meral abla ile uçakta gitmiştik 'söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" sözleriyle de şov yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay