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Aktüel

(Özel) İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafesiz ve seçmece pazar alışverişi

Şişli’de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kurulan semt pazarına akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:17:56 -
(Özel) İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafesiz ve seçmece pazar alışverişi

Şişli’de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kurulan semt pazarına akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı. Vatandaşların seçmece ürün yasağına rağmen meyve ve sebzeleri tek tek eliyle seçmesi pes dedirtti.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye dört bir koldan savaşırken, pazara çıkan vatandaşların getirilen yasaklara uymaması pes dedirtti. İstanbul’da uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar pazara akın etti. Şişli’de kurulan semt pazarına gelen vatandaşlar tezgahların önünde sosyal mesafe kuralını ve maske kuralını hiçe saydı. Korona virüs tedbirleri kapsamında pazarlarda “seçmece ürün” yasağına rağmen vatandaşların ürünleri tek tek eliyle seçmesi ve hiçe sayması dikkat çekti.

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