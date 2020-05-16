  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CEO’dan zirveye BiP’li katılım

Yazılımdaki iddiamızda yalnız değiliz

Türkiye sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açıyor

BDDK'dan Vera Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznine iptal kararı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azalmaya devam ediyor
için kalan
Aktüel

(Özel) İstanbul’da trafik denetiminde ilginç anlar kamerada

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde polis ekipleri Beşiktaş ve Mecidiyeköy’de denetim yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:14:47 -
(Özel) İstanbul’da trafik denetiminde ilginç anlar kamerada

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde polis ekipleri Beşiktaş ve Mecidiyeköy’de denetim yaptı. Sürücülerin izin belgelerini ve ehliyetlerini kontrol eden polis ekipleri, trafikte “martı” ile seyreden genci de durdurdu. Kontrolleri yapılan genç, “Ulaşım aracı bulamadım, o yüzden martı kiralayarak gidiyorum” dedi.


Korona virüs ile mücadele kapsamında 15 ilde 16-17-18-19 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama nedeniyle trafik ve asayiş ekipleri, Şişli Mecidiyeköy Meydan’da denetim gerçekleştirdi. Cadde üzerindeki uygulama noktasında araçları tek tek durduran polis, gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. İzin belgesi olanların geçişlerine izin verildi.



“Martı” ile trafikte denetime takıldı


Öte yandan trafik ekipleri, Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde de denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde pizzacıda çalışan bir genç, ulaşım aracı bulamayınca “martı” diye tabir edilen elektrikli scooter kiraladı. Bununla trafiğe çıkan genç, Beşiktaş Meydanı’ndaki uygulama noktasında polis denetimine takıldı. İlginç anların yaşandığı denetimde kısa sürekli şaşkınlık da yaşayan ekipler, gencin izin belgesini ve kimliğini kontrol etti. Kontrollerin ardından gencin geçişine izin verildi.



“Herhangi ulaşım aracı bulamadım”


Martı ile denetime takılan Ayhan Güral, “Martı ile işe gidiyorum. Herhangi bir ulaşım aracı bulamadım. Sadece bu şekilde çözebildim. Denetimler çok iyi zaten bunun uygulanması lazım. İnsanlar kurallara aykırı şeyler yapıyorlar ve bu yapılan onların güvenliğini sağlıyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı