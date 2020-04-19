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Aktüel

(Özel) İstanbul’da camilerden ‘evde kalın’ çağrısı

İstanbul’da bulunan camilerden vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

2020-04-19 17:34:48 -
(Özel) İstanbul’da camilerden ‘evde kalın’ çağrısı

İstanbul’da bulunan camilerden vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulunuldu.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek amacıyla çalışmalar devam ediyor. İstanbul’da camilerden vatandaşlara “evde kalın” çağrıları yapıldı. Vakit ezanları sonrasında yapılan çağrılarda, “Kıymetli vatandaşlarımız, korona virüs ile mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep beraber devam edelim” ifadeleri kullanıldı.


Öte yandan Fatih Camii’nden anons yapılırken çekilen görüntülerde sokakların bomboş olduğu gözlendi.

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