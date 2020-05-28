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Aktüel

(Özel) İstanbul Valisi Yerlikaya Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 19:19:09 -
(Özel) İstanbul Valisi Yerlikaya Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret etti. Ziyaret öncesi Vali Yerlikaya, Fatih Camii’nde yarın kılınacak olan cuma namazı öncesi incelemelerde bulundu.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret etti. Vali Yerlikaya beraberindeki ekiple birlikte Fatih Sultan Mehmet Han türbesine yapacağı ziyaret öncesi Fatih Camii avlusunda yarın kılınacak olan cuma namazı öncesi incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Vali Yerlikaya daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret ederek oradan ayrıldı.

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