(ÖZEL) İŞKUR ile yeniden yeşeren hayat

Kastamonu’da bir suçtan dolayı cezaevine giren eski hükümlü, cezaevinde geçirdiği süre zarfında can sıkıntısını gidermek ve boş zamanlarını değerlendirmek için ahşap kursuna katıldı. Burada zanaat öğrenen eski hükümlü, cezaevinden çıktıktan sonra iş bulamayınca İŞKUR desteğiyle Ahşap Atölyesi kurarak hem iş hem de meslek sahibi oldu. Eski hükümlü, önümüzdeki günlerde siparişlerinin artmasıyla kendisi gibi eski hükümlüleri istihdam etmek istediğini açıkladı.

Kastamonu’da işlediği bir suçtan dolayı cezaevine giren Zekai Uzunhüseyinoğlu, 2016 yılında cezaevinde açılan ahşap kursuna katıldı. Burada marangoz atölyesinde çalışan Zekai Uzunhüseyinoğlu, cezasını çektiği süre zarfında çeşitli süs eşyaları yaptı. Burada zanaatını geliştiren Zekai Uzunhüseyinoğlu, 2017 yılında cezaevinden çıktı. Zekai Uzunhüseyinoğlu, hayatını devam ettirebilmek için iş aramaya başladı ancak toplumda eski hükümlülere yönelik bulunan ön yargıdan dolayı bir türlü iş bulamadı. Bunun üzerine Zekai Uzunhüseyinoğlu, İŞKUR, KOSGEB ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortak düzenlenen girişimcilik eğitimine katıldı. Buradaki eğitimlerin sonunda girişimcilik belgesi alan Zekai Uzunhüseyinoğlu, cezaevinde öğrendiği ahşap sanatı üzerinde kendi iş yerini kurmak için girişimde bulundu. İŞKUR’un kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere yönelik sağladığı imkânları duyan Zekai Uzunhüseyinoğlu, cezaevinden aldığı kurs katılım belgesi ve girişimcilik belgesi ile birlikte İŞKUR’a başvurdu. Başvurusu kabul edilen Zekai Uzunhüseyinoğlu, İŞKUR ile ihtiyacı olan 25 bin liralık hibe makine ekipman desteğini almaya hak kazandı. Karşılıklı sözleşmelerin imzalanmasının ardından köydeki evinde kullanılmayan ahırı ahşap atölyesine dönüştürdü.

Zekai Uzunhüseyinoğlu, evinin yanında İŞKUR’un hibe desteği ile kurduğu atölyesinde kamelya, ahşap merdiven, köy sofrası, tabure, palet ve küçük çaplı kamyonet ile traktör römork kasa yapımı gerçekleştiriyor.

“Eski hükümlü olduğum için iş vermek istemediler, bende kendi işimi kurdum”

Eski hükümlü olduğu için kendisine iş vermek istemediklerini söyleyen Eski Hükümlü Zekai Uzunhüseyinoğlu, “2016 yılında cezaevinde yatmış olduğum süre zarfında cezaevinin iş edindirme programı oldu. Bende bu iş edindirme programına katıldım, ahşap üzerine meslek edinmek için bu tarz bir program seçtim el yatkınlığım olduğunu düşündüğüm için. Cezaevinin marangoz atölyelerinde ahşap üzerine bir süre çalıştım. Burada kendimi geliştirdim. 2017 yılındı cezaevinden çıktım. Cezaevinden çıkınca bir süre iş aradım. İŞKUR İl Müdürlüğüne müracaat ettim. Kastamonu’da bu eski hükümlü, sabıkalı gözüyle bakıldığından ötürü iş bulmakta biraz sıkıntı yaşadım. İş verenlerimiz, bu konunun üzerinde pek o kadar düşmüyor. Bende İŞKUR Müdürlüğünün eski hükümlülere destek olduğunu, meslek sahibi olduğunda veyahutta meslek haricinde iş bulmada da yardımcı olduklarını duydum. Yalnız benim mesleğim vardı, belgemde vardı. Bunun üzerine İŞKUR’un destek olduğunu, proje doğrultusunda iş yeri açabileceğimi öğrendim. İŞKUR İl Müdürlüğüne müracaat ettiğimde bana proje konusunda yardımcı olundu. Daha sonra projem onaylandı. İş yerimi kurdum ve çalışmaya başladım” dedi.

“İş yerimi kurduktan sonra sipariş almaya başladım”

İş yerini kurduktan sonra sipariş almaya başladığını söyleyen Zekai Uzunhüseyinoğlu, “Piknik masasıdır, kamelyalardır, eski ev tamiri, ahşap binalar, tarihi binalar gibi işleri yapmaya başladım. Piknik alanlarına masa ve kamelyalar yaptım. Bu şekilde ailemin geçimini sağlıyorum. Hayat bitmiş değil, cezaevinden çıktık ama hayat devam ediyor. İŞKUR’un yardımıyla da yapmış olduğumuz bu iş yeri içinde kendilerine teşekkür ediyorum. Bana çok büyük destekçi oldular, iş kurmama sebep oldular. Devletimizin, İŞKUR’un güzel destekleri var, iş kurmak isteyen hükümlülere, engellilere büyük destek olduklarını bizzat kendimde gördüm. Benim durumumda olan eski hükümlüler olur, hayat bitmiş değil. İŞKUR Müdürlüğüne gittiğinizde mesleğiniz var ise iş yeri kurmanızda çok büyük destek ve yardımda bulunuyorlar” diye konuştu.

“İŞKUR bana güvendi, onların sayesine işimi kurdum”

İŞKUR sayesinde kendi işini kurduğunu kaydeden Uzunhüseyinoğlu, şöyle konuştu:

“İş yerimi açma dönemimde ‘acaba ben bu iş yerini açıyorum, iş yapabilir miyiz, sipariş alabilir miyim’ diye düşüncelerim oldu. Ama Kastamonu’da 2-3 tane mesire alanları var, buradaki arkadaşlarımız bana sipariş verdi, onların siparişlerini yaptığım dönemde başka işlerde aldım. Ben, gerçektende çalışılabileceğini, ürettiğimiz zaman gün geçtikçe ilerleyeceğini bana göstermiş oldular. Şu anda çalışıyorum, siparişlerim var, onları tamamlamak için gayret gösteriyorum”

“Önümüzdeki günlerde işlerim artınca kendim gibi eski hükümlüleri istihdam edeceğim.”

İlerleyen günlerde işlerinin artması sonucu kendisi gibi eski hükümlüleri istihdam etmeyi istediğini anlatan Uzunhüseyinoğlu, “İstihdam olarak yanımda birilerini çalıştırmayı tabii ki istiyorum. Ben, çok zor bir dönem geçirdim. Bende, benim durumumda olanları yanımda çalıştırmak isterdim. İşlerimi biraz daha toparlamam gerekiyor, inşallah önümüzdeki günlerde siparişlerimiz çoğalır. İstediğim seviyeye gelirim, o zaman inşallah yanımda istihdam amaçlı birilerini çalıştırırım. Ben bunu gerçekten istiyorum” şeklinde konuştu.

“Eski hükümlüye hibe programını Kastamonu’da ilk defa uyguluyoruz”

İşsizlikle mücadele kapsamında 2014 yılında yeni bir uygulamaya başladıklarını hatırlatan İŞKUR Kastamonu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı ise “Bu uygulamayla birlikte engelli ve eski hükümlülerimizin kendi işlerini kurmaları ya da kendilerini meslek edindirerek istihdamını sağlamaları ve rehabilitasyonu konusunda hibe desteği sunmaya başladık. Bu kapsamda engeliler için 50 bin TL’ye kadar, eski hükümlülerimiz içinde asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği İŞKUR tarafından veriliyor. Hibe desteğimiz, kanun gereği engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işyerlerinden alınan idari para cezalarından finansmanı sağlanmaktadır. Kastamonu’da 2017 yılında yaptığımız duyuru ile birlikte Zekai Uzunhüseyinoğlu, İŞKUR İl Müdürlüğümüze proje hakkında bilgi edinmek için gelmiş, arkadaşlarımız tarafından gerekli yardımlar yapıldıktan sonra ahşap ile ilgili projesi hazırlanmış, komisyon tarafından değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Komisyon tarafından uygun görülmesi sonucu Zekai beyin projesi başlatılmıştır 2017 yılında. Zekai bey, Kastamonu’da fiilen ilk defa uyguladığımız proje olma özelliğini de taşıyor. Bizim içinde bu anlamda çok özel bir yeri bulunuyor” dedi.

“Eski hükümlü Zekai Uzunhüseyinoğlu’na 25 bin lira hibe desteğinde bulunduk”

Eski hükümlü Zekai Uzunhüseyinoğlu’na İŞKUR olarak 25 bin lira hibe desteğinde bulunduklarını belirten Aşıcı, şunları söyledi:

“Bu ödediğimiz hibe ile birlikte Zekai bey, çalışmayı planladığı makineleri aldı. Biz, üç yıl boyunca Zekai beyi dönem dönem ziyaret ediyoruz, iş hayatıyla ilgili gelişmelerini takip ediyoruz. Üç yılın sonunda yani 2020 yılında kurduğu iş yerindeki bütün malzemeleri kendisine hibe ederek bu projeden İŞKUR olarak çekilmiş olacağız. Özellikle dezavantajlı dediğimiz gruplara iş gücü piyasasına girişini kolaylaştırmak bizim için olmazsa olmazların başında geliyor. Bu anlamda ilimizde halen 4 projemiz bu şekilde devam ediyor. 2 eski hükümlü, 2’de engelli projemiz devam ediyor”

Aşıcı, İŞKUR desteklerinden yararlanmak için gereken şartları da açıklayarak, “Bu projelerimize müracaat etmek için İŞKUR’a kayıtlı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak ve en az yüzde 40 engelli çalışabilir raporu olması gerekiyor. Ayrıca bu projelerimize müracaat edilebilmesi için girişimcilik belgesi şart, girişimcilik belgesi de Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB ve İŞKUR işbirliğinde düzenlemiş olduğu girişimcilik kursundan aldığı belgeyle müracaat edebiliyorlar” dedi.