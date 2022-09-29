Özel İpsala Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu Rehber Öğretmen alacak
Özel İpsala Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu tarafından yapılan açıklamaya göre rehber öğretmeni alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Edirne ili İpsala ilçesi Özel İpsala Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu için çalışmak üzere MEB kurumlarında Rehber Öğretmen olarak çalışma şartlarını taşıyan rehber öğretmene ihtiyaç vardır. Müracaat etmek isteyenlerin kurum müdürlüğümüze başvurmaları gerekmekte.
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