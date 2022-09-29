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Ekonomi Özel İpsala Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu Rehber Öğretmen alacak
Ekonomi

Özel İpsala Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu Rehber Öğretmen alacak

Özel İpsala Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu tarafından yapılan açıklamaya göre rehber öğretmeni alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 15:43:00 -
Özel İpsala Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu Rehber Öğretmen alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Edirne ili İpsala ilçesi Özel İpsala Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu için çalışmak üzere MEB kurumlarında Rehber Öğretmen olarak çalışma şartlarını taşıyan rehber öğretmene ihtiyaç vardır. Müracaat etmek isteyenlerin kurum müdürlüğümüze başvurmaları gerekmekte. 

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