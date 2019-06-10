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(Özel) İhracatlık kirazın piyasası 22 TL’den açıldı, üreticinin yüzü güldü

Türkiye’de kiraz üretiminde önemli üretim merkezlerinden biri olan Denizli’nin Honaz ilçesinde hasat dönemi son günlerine yaklaşırken, ihraç edilmek üzere 22 TL’den alınan kiraz, üreticisinin yüzünü güldürdü.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:15
(Özel) İhracatlık kirazın piyasası 22 TL’den açıldı, üreticinin yüzü güldü

Türkiye’de kiraz üretiminde önemli üretim merkezlerinden biri olan Denizli’nin Honaz ilçesinde hasat dönemi son günlerine yaklaşırken, ihraç edilmek üzere 22 TL’den alınan kiraz, üreticisinin yüzünü güldürdü.


Honaz’da kiraz hasadı son hızıyla devam ediyor. Sabah gün ağarmadan başlayan kiraz toplama işi sıcak havalar nedeniyle öğlen saatlerinde sona eriyor. Toplanan kiraz kalibresine yani boyutuna göre ayrılırken, Honaz kirazı yerli piyasadan çok yurt dışına ihraç edilmek üzere toplanıyor. En az 3 TL’den alıcı bulan kirazın ihracat ayağında ise fiyatı 22 TL’ye kadar çıkıyor.


İlçedeki kiraz üreticilerinden İrfan Çetinkaya isimli üretici bu sene rekoltenin düşük olmasına rağmen ihracat noktasında beklentiyi karşıladığını ifade ederek, ilçede sulama noktasında bir takım sıkıntılar yaşandığını bu nedenle bir takım problemler olduğunu öne sürdü. Çetinkaya, “Bu seneki kutluma göre bizim kirazlarımız güzel. Bazı yerlerde kiraz az ama şükür Allah’ıma bizimkiler iyi. Rekolte düşük çünkü sulamada sıkıntımız var burada yani Honaz’da. Dağdan gelen su ile suluyoruz bahçelerimizi. Suyumuz havalar sıcak olduğundan kumlu akıyor. Kumlu geldiğinden filtrelerimiz tıkandı, gerçekten sıkıntı yaşadık. Şu anda damlama sistemine geçtik. Sıkıntıyı çözdük ama ürünün zamanda su içmesi gerekiyor. En az bir ay önceden sulanması gerekiyordu. Hava sıcak gittiğinden bu sene yağış da fazla olmadı onun için rekolte biraz düşük oldu bu sene” diye konuştu.



“Satış fiyatımız iyi”


İhracatlık kirazın satış fiyatının bu yıl 22 TL’den açıldığını ve kalibresi ve kalitesine göre 22 TL’ye kadar çıktığını belirten Çetinkaya, iç piyasa ürünün ise 3-4 TL civarında olduğunu kaydetti. Çetinkaya fiyatların yüksek olmasına rağmen girdi maliyetlerinin de önceki yıllara göre arttığını dile getirerek şunları söyledi:


“22 liradan almaya başladılar kirazı. Ben ilk başlangıçta kilogram fiyatını 22 liradan vermedim. Açılışta 18 liradan verdik, 16 liraya düşürdüler sonrasında 17 liraya çıkardılar, bugün de 15 liraya verdim. İç piyasa mallarını ilk başlangıçta 9 lira 10 lira ile başladılar, bugün 3 buçuk 4 lira. Fiyatımız iyi aslında. Bu fiyat böyle durursa iyi fena fiyat değil. Önceki senelere bakınca girdilerimiz düşüktü. Ben bir torba gübreye 55 lira veriyordum. Şimdi 125, 130 lira veriyorum aynı gübreye. Benim kendi malım olarak ürünleri güzel, memnunum ama çoğu arkadaşlar memnun değil üretim düşük yok. Çoğu yerde verim yok.”

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:15
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