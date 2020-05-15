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(Özel) Havalandırmadan kurtarılan yavru köpekle anne köpeğin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı

Avcılar’da bir iş yerinin havalandırma boşluğunda sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:20:14 -
(Özel) Havalandırmadan kurtarılan yavru köpekle anne köpeğin kavuşma anı duygusal anlar yaşattı

Avcılar’da bir iş yerinin havalandırma boşluğunda sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Yavru köpek anne köpekle buluşması ise duygusal anlar yaşattı.


Olay, dün Firüzköy Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Havalandırma boşluğuna giren köpeğin sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçti.


İhbar üzerine olay yerine giden ,itfaiye ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Zarar vermeden sıkıştığı yerden çıkarılan köpek, anne köpeğin yanına götürüldü. Anne köpek ve yavru köpeğin buluştuğu anlar duygusal görüntüler oluşturdu.

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