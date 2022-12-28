  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Özel hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan 4 sanıkla ilgili flaş gelişme! Skandal
Gündem

Özel hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan 4 sanıkla ilgili flaş gelişme! Skandal

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 4 kişi yapılan tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 22:01:00 -
Özel hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan 4 sanıkla ilgili flaş gelişme! Skandal

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 4 kişi yapılan tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yükselen tepkilerin ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 

Tepki çeken görüntülerin ardından 4 şüpheli 6 Ekim tarihinde tutuklanmıştı. 4 tutuklu sanık için sulh ceza hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. İnceleme sonunda Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysime Erol'un haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla yaklaşık 3 ay sonra serbest bırakılmalarına karar verildi.

 

8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

oflu baba

SAGLIK BAKANI HAKIM SAVCI DEGIL BAGIMSIZ YARGI VAR BUNLARI SERBEST BIRAKAN HAKIM VEYA SAVCI CHP,YE HDP,YE HIZMET EDEN PROVAKATOR GOREVLILERDIR YAZIKLAR OLSUN SERBEST BIRAKAN INSAN HAINI S.SIZLERE.

Bozkurt

noluyorlan bu yargi hangi gavurlarin elinde böyle
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23