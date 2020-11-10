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Ekonomi Özel hastane korona testi ücreti ne kadar?
Ekonomi

Özel hastane korona testi ücreti ne kadar?

Covid-19’un ikinci dalgasının kendini göstermeye başladığı şu günlerde koronavirüs belirtileri gösteren kişiler Özel hastane korona testi ücreti ne kadar? sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Özel hastane korona testi ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 00:09:00 -
Özel hastane korona testi ücreti ne kadar?

Normal şartlarda belirti olması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak korona virüsü testi uygulanıyor. Ancak belirti göstermeyip de hasta olma şüphesi taşıyanlar ise “Korona virüsü testi ücreti ne kadar, kaç TL?” sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte özel hastanelerde koronavirüs ücreti...

Özel hastane korona testi ücreti ne kadar?

Korona virüsü test ücreti ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Mehmet Gündüz il ve ilçe sağlık müdürlüklerine şu genelgeyi gönderdi:

Bütün numune alma ve test noktalarında bakanlığımızca belirlenen Kamu Sağlık Hizmet Tarifesinde belirlenen test ücreti geçerli olup Kamu Sağlık Hizmet Tarifesinde belirtilen ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyecektir.

Kamu Sağlık Hizmet Tarifesinde korona testi 250 lira olarak belirlendiği için genelgenin ulaştığı sağlık kuruluşlarında bundan böyle korona virüsü testi 250 lirayı geçmeyecek.

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