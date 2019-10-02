Özel Harekatçılardan Nagehan Alçı'ya suç duyurusu: Biz bu saldırgan dili çok yakından tanıyoruz

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Katıldığı bir canlı yayında 90'lı yıllardaki terörle mücadeleyi anlatırken 'Katil devlet' ifadelerini kullanan Nagehan Alçı için suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Emekli Polis Özel Harekatçılar Dernek Vekili Avukat Ozan Gürhan, "Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında gerçekleşen tartışma programında, maziden günümüze tarihi yardım ve hoşgörü ile örülmüş olan Türk Devleti'ne 'katil' diyen Nagehan Alçı için, Polis Özel Harekatçılar Derneği olarak suç duyurusunda bulunuyoruz." dedi.

'Devletimizin dikkatini 'fırsat kollayanlara' çekmek istiyoruz'

"Unutulmasın ki , devletine katil diyebilecek kadar tarafını belirlemiş bir gazetecinin yarınlarda Türk Milleti'ne sözlü sataşmalarda bulunması kaçınılmazdır." diyen Gürhan, şunları söyledi:

"Zira son zamanlarda bu şahsın hanesinden milletin değerlerine ve tutucu kimliklerine yönelik ağır hakaretler ortaya çıkmaktadır. Terörün en yoğun olduğu dönemlerde verilen mücadeleyi kastederek, devlete 'katil' diyebilen bu şahıs yarın bir gün olağanüstü hal döneminde alınan hukuki tedbirlere de aynı saldırgan tavrı sergileyecektir. Fırsat kollayan ve anı bekleyen bu yaklaşıma karşı devlet büyüklerimizin dikkatini çekmek istiyoruz."

'Biz bu nefret dilini çok iyi tanıyoruz'

"Derneğimiz, şikayet dilekçemize konu ettiğimiz devlete karşı bu nefret dilini çok iyi tanımaktadır. Biz aynı saldırgan dili, sözde barış akademisyenlerinin terörü legalleştirmeye çalıştıkları bildiride de gördük. İfade özgürlüğünü paravan etmek suretiyle kullanılan bu kindar dili ve zihniyeti artık televizyonlarda görmek istemiyoruz. Mili güvenliğimizin, bölünmez bütünlüğümüzün muhafaza edilmesi amacıyla yürütülen terörle mücadele hakkında suçlayıcı ve aşağılayıcı açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir yerinde ve hukuk sisteminde himaye görmemektedir."

'Güvenlik güçlerimiz motivasyonunu milletimizin sevgisinden alıyor'

"Evrensel bir değer olan İfade özgürlüğünü yanlış anlayan, yanlış anlamayı tercih eden şahıslar tarafından terörle mücadeleyi yürüten güvenlik güçlerine son günlerde sözlü saldırıların arttığını görmekteyiz. Unutulmasın ki terörle mücadele eden Polis Özel Harekatçılar ve diğer güvenlik güçleri motivasyonunu Türk milletinin sevgisinden ve ilgisinden almaktadır. Bu ilgiyi ve sevgiyi kırmak elbette ki mümkün değildir. Bugün 7’den 70’e cebinde taşıdığı kimliğinden rahatsız olmayan her vatandaş özel harekâtla gönül bağı içerisindedir."



"Bu gönül birlikteliğini bulandırarak kaos peşinde koşanlara şunu söylüyoruz: Devlet ile vatandaş arasına duvar örüp bu duvara alçıda çekseniz, bu alçının üzerine betonda dökseniz, 80 milyon tek yürek; devletin, milli iradenin ve güvenlik güçlerinin yanındadır."