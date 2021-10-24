Özel Harekât Şehitleri AİHL, şehitlerin adına yakışacak nesiller yetiştiriyor!

Milli ve manevi değerlerine sahip çıkmak adına, şehitlerimize yaraşır nesiller yetiştirme yolunda emin adımlarla ilerleyen Özel Harekât Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre akademik, mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok bilimsel, sanatsal sportif faaliyetler düzenleniyor. Okulda matematik, fen, sosyal, dil, spor, sanat, kültür dersleri ile birlikte Temel İslam Bilimlerine ait dersler veriliyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza, yaşayacakları çağın bilgisi verilerek gerekli becerilerin kazandırılması hedefleniyor. Okul Müdürü Emrah Tokatlı şehitlerimizin adını yaşatan okula ilişkin verdiği bilgide, “Okulumuz 2019 yılında proje okulu kapsamına açılmış olup yeni binasına taşınmıştır. Okulumuza ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrencilerden LGS puanına göre 90 öğrenci alınmaktadır. Az sayıda öğrencisi ve yüksek imkânlarıyla Türkiye’nin en iyi İmam Hatip Lisesi olma yolunda her alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2021 Haziran ayından bu yana öğrencilerimizin akademik derslerde başarılı olmaları için öğrenci koçluğu, bireysel rehberlik faaliyetleri ile yakından tanıma ve yöneltme çalışmaları sürdürüyoruz.

“Toplum yararına çalışmalar yapmalarına imkân tanıyoruz”

Erdemli, ahlaklı ve ilkeli bireyler olmaları için İmam Hatip Meslek dersleri ile bağlantılı olarak öğrencilerimizin toplum yararına çalışmalar yapmalarına imkân tanıyoruz. Öğrencilerimizin en az bir sportif, sanatsal ve kültürel faaliyeti iyi derecede yapması ve lisanslı olması için çalışıyoruz. Bu kapsamda okulumuzda okçuluk salonu, robotik kodlama atölyesi, sanat atölyesi oluşturmak için faaliyetlerimiz devam ediyor. Türkiye’nin köklü üniversiteleri ile yapmış olduğumuz işbirliği protokolleri ile öğrencilerimizi her alanda üniversite ile tanıştırmayı ve gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm hedefimiz ve gayretimiz öğrencilerimizin güzel ahlaka sahip olmalarının yanında çağın gereklerine uygun bilgi ve donanıma sahip olmalarıdır” ifadelerini kullandı.