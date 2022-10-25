Özel Harekât birliklerine ‘geleceğin askeri’ teknolojisi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda BİTES AŞ tarafından geliştirilen kit, geçen yılın sonunda teslim edildi. Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Jandarma Özel Hareket birlikleri tarafından sahada test edilen ATOK’a farklı kullanıcılardan talepler geliyor. İMZALAR ATILIYOR Bu kapsamda, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile BİTES arasında SAHA EXPO’da ATOK temini için anlaşma imzalanacak. Anlaşma doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Harekât birliklerinin operasyonlara güvenli ve hızlı intikalini sağlamak üzere kullanılan Kirpi araçlarına ATOK Sistemi entegre edilecek. Kirpi aracı üzerine kurulu özel haberleşme ağıyla operasyon sırasında tim içi sesli ve görüntülü haberleşme imkânı sağlanacak. LTE haberleşme ağıyla istihbarat amaçlı fotoğraf, mesaj, video ve sayısal dosya paylaşımı mümkün hale gelecek. Sistemde yer alan algılayıcılarla dost birlik takibi, harita üzerinde rota ve görev planlama, acil sağlık müdahale kaydı gibi birçok kabiliyet sağlanacak. ATOK, bu özellikleriyle Özel Harekât birliklerinin terörle etkili mücadelesi için güç çarpanı oluşturacak. İHA’LARDAN GÖRÜNTÜ ALACAK Operasyon sahasında dost birlik takibi ve etkin istihbarat paylaşımı olanaklarının yanı sıra ATOK Sistemi’yle insansız hava araçlarından (İHASİHA) alınan görüntünün operasyon bölgesindeki taktik komuta kontrol merkezi aracında ayrıca harekât merkezinde toplanması da sağlanacak.