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Özel Harekat Afrin'de kuş uçurtmuyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK unsurlarından temizlenen Afrin'de görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığına bağlı Suriye Görev Gücü bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlıyor.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:25
Özel Harekat Afrin'de kuş uçurtmuyor

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Suriye Görev Gücü'ne bağlı özel harekat timleri, bölgede güvenliğin en büyük garantisi.

AA ekibi, bir yandan şehrin güvenliğini sağlarken diğer taraftan kuruluş çalışmaları süren polis teşkilatı için bölge halkından seçilen ve "Şurta" adı verilen yerel polise eğitim desteği ve operasyonel destek sağlayan özel harekatçıların bölgedeki faaliyetlerini görüntüledi.

Özel Harekat Başkanlığı koordinasyonunda, Ankara, Hatay ve Gaziantep Özel Harekat Şubelerinden oluşturulmuş toplam 12 tim halinde görev yapan birim, Afrin'de görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin ve yerel polisin güvenliğini de sağlıyor. Suriye Görev Gücü, aynı zamanda yüksek kabiliyet gerektiren riskli operasyonlarda görev alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilat yapılanmasına benzer şekilde oluşturulan yerel polis teşkilatı, "Terörle Mücadele", "İstihbarat", "Asayiş", "Trafik", "Olay Yeri İnceleme", "Bomba İmha" ve "Komandos" adı verilen özel tim olmak üzere 7 ana birimden oluşuyor.

Bu kapsamda her birime kendi konularında EGM personelinden oluşan uzman polislerce eğitim ve yönlendirme desteği veriliyor. Sahada uygulama yaptırılarak tecrübe kazandırılan yerel polis teşkilatının bir an önce tam anlamıyla göreve hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Uzman personel, bölgede açılacak cezaevinde görev yapacak yerel polise de eğitim veriyor.

Önemli operasyonları bizzat yürütüyorlar

Polis özel harekat birimleri şehrin giriş ve çıkışlarındaki ana arterler ve şehre hakim noktalarda görev alarak güvenliği sağlıyor.

Riskli ve özel operasyonlarda yerel makamların onayı ile bizzat görev alan özel harekatçılar, terör örgütünün tekrar aktif olma arayışını sürdürdüğü Afrin'de son 3 ayda bombalı araçlarla düzenlenmek isteyen 2 intihar saldırısını önledi, 100'ün üzerinde el yapımı patlayıcıyı imha etti.

Bölgede varlığını sürdürdüğü tahmin edilen örgüt mensuplarına yönelik operasyonlar sürüyor.

Suriye Görev Gücü, gerektiğinde bölgede görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve MİT mensupları ile müşterek operasyonlar da yürütüyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 12:25
  1. Hatay
  2. Gaziantep
  3. Ankara
  4. Terör örgütü YPG/PKK
  5. Afrin
  6. özel harekat

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