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Özel halk otobüsünü karıştıran taciz! Yüzünden bıçaklandı

Kahramanmaraş'ta özel halk otobüsünde çıkan taciz kavgasında kan aktı. Kadın yolcuyu taciz ettiği öne sürülen yolcu, 2 kişi tarafından yüzünden bıçaklandı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:21
Özel halk otobüsünü karıştıran taciz! Yüzünden bıçaklandı

Kahramanmaraş'ta, özel halk otobüsünde kadın yolcuyu taciz ettiği öne sürülen K.Y. ile 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında K.Y., bıçakla yüzünden yaralandı.

Tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü

Olay, sabah saatlerinde Azerbaycan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki yolculardan K.Y., bir kadının yanına oturdu. İddiaya göre, kadın daha sonra rahatsız olarak K.Y.'nin yanından kalkıp başka koltuğa geçti. Bunu gören diğer 2 yolcu, kadını taciz ettiğini öne sürerek K.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve K.Y. bıçakla yüzünden yaralandı. Olay sırasında sürücü Fuat Yıldız otobüsü yolun kenarına çekerken, K.Y.'yi yaralayanlar kaçtı.

Kaçan şüpheliler her yerde aranıyor

Bıçakla yüzünden yaralanan K.Y., çağrılan ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Otobüs sürücüsü Fuat Yıldız taciz iddiasının doğru olmadığını belirterek, Kadına sarkıntılık yapıldığı söylendi. Ama kadın yolcu 'Sadece, babana bile güvenme, bu hayatta kimseye güvenme, dedi' diyor. Ondan sonra böyle bir olay çıktı ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:21
  1. Kahramanmaraş
  2. Azerbaycan
  3. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

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