Özel halk otobüslerinin kiralama ihalesi yapılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıdaki yazılı belgeleri Encümen Üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Kiraya çıkarılan 9 (dokuz) Hatta 25 (yirmibeş) Adet Özel Halk Otobüsünün muhammen bedeli ve geçici teminatları yukarıda çıkartılmış olup, geçici teminat %3, kati teminat %6’dır. Kati ve geçici teminatı Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne nakit olarak yatırılacaktır. Geçici teminat 21/02/2023 Salı günü saat 12:30’a kadar yatırılacaktır. İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir ve şartname 500,00.-TL karşılığında satın alınabilir.

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