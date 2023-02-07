Özel halk otobüslerinin kiralama ihalesi yapılacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi’ne ait 9 (dokuz) Hatta 25 (yirmi beş) Adet Özel Halk Otobüsü kiralama ihalesi Belediye Başkanlığının 26/01/2023 tarih ve 86692 sayılı onayı ile 21/02/2023 tarihine rastlayan Salı günü Babaeski Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıdaki yazılı belgeleri Encümen Üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Kiraya çıkarılan 9 (dokuz) Hatta 25 (yirmibeş) Adet Özel Halk Otobüsünün muhammen bedeli ve geçici teminatları yukarıda çıkartılmış olup, geçici teminat %3, kati teminat %6’dır. Kati ve geçici teminatı Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne nakit olarak yatırılacaktır. Geçici teminat 21/02/2023 Salı günü saat 12:30’a kadar yatırılacaktır. İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir ve şartname 500,00.-TL karşılığında satın alınabilir.
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