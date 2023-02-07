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Ekonomi Özel halk otobüslerinin kiralama ihalesi yapılacak
Ekonomi

Özel halk otobüslerinin kiralama ihalesi yapılacak

Kırklareli Babaeski Belediyesi’ne ait 9 (dokuz) Hatta 25 (yirmi beş) Adet Özel Halk Otobüsü kiralama ihalesi Belediye Başkanlığının 26/01/2023 tarih ve 86692 sayılı onayı ile 21/02/2023 tarihine rastlayan Salı günü Babaeski Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 14:51:00 -
Özel halk otobüslerinin kiralama ihalesi yapılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıdaki yazılı belgeleri Encümen Üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Kiraya çıkarılan 9 (dokuz) Hatta 25 (yirmibeş) Adet Özel Halk Otobüsünün muhammen bedeli ve geçici teminatları yukarıda çıkartılmış olup, geçici teminat %3, kati teminat %6’dır. Kati ve geçici teminatı Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne nakit olarak yatırılacaktır. Geçici teminat 21/02/2023 Salı günü  saat 12:30’a kadar yatırılacaktır. İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir ve şartname 500,00.-TL karşılığında satın alınabilir.

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