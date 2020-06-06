(ÖZEL) Hafta sonu kısıtlama olmadı, balıkçılar oltalarını alıp Unkapanı Köprüsünde balık tuttu

Bu hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının olmaması üzerine vatandaşlar farklı etkinlikler ile hafta sonlarını değerlendirmeyi planlıyor. İstanbul’da kısıtlamanın olmaması ile birlikte Unkapanı Köprüsü üzerine gelen vatandaşlar, balık tuttu.

Koronavirüs - COVİD-19 ile mücadele kapsamında önemli ivme kaydeden ülkemizde 1 Haziran’dan itibaren “Yeni Normalleşme” döneminin ilk adımları atıldı. Bu kapsamda içinde olduğumuz hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı duyurulmuştu.

Bunun üzerine vatandaşlar 2 aydan sonra hafta sonunu farklı etkinlikler ile değerlendirmeyi planladı. Bu haberi alan balıkçılar İstanbul’da bulunan Unkapanı Köprüsüne gelerek balık tuttu. Sabahın erken saatlerinde oltalarını, kovalarını ve yemlerini alan balıkçılar Unkapanı Köprüsü üzerinden yoğunluk oluşturdu..

“Hafta sonumuzu balık tutarak değerlendiriyoruz”

Köprüde balık tutan Erkan Özkan, “Yaklaşık iki aydır balığa çıkamıyorduk. Çok güzel oldu evde sıkılıyoruz, balığı da özledik. Böyle daha iyi oldu. Evde oturacağımıza hafta sonumuzu balık tutarak değerlendiriyoruz. Bu şekilde güzel oluyor” dedi.

“3 aydır biz sokağa çıkamıyorduk”

3 aydır sokağa çıkamayan Hüseyin Şengül ise “3 aydır evde hapis kaldık. Allaha şükürler olsun inşallah bu Korona’yı yeneceğiz. Her şeyin sonu, sabrın sonu selamettir. İnşallah selamete çıkacağız. Balıkların durumu pek nadir, pek yok. Bazen oluyor bazen olmuyor. 3 aydır biz sokağa çıkamıyorduk. Şimdi de balıklar sokağa çıkamıyor herhalde. Ben burada 20 yıldan beri balık tutuyorum. Bizim işimiz bu. Evde durmaktansa, kahveye gitmektense buraya takılmak daha güzel” şeklinde konuştu.

Köprüde balık tutan vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına önem gösterdikleri görüldü.