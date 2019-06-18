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(Özel haber) Rıza Kayaalp: “Hedefte bir rekor daha var”

Astana’da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanmak isteyen Rıza Kayaalp, “Avrupa Şampiyonası’nda rekor geldi.

18 Haziran 2019 Salı 10:16
(Özel haber) Rıza Kayaalp: “Hedefte bir rekor daha var”

Astana’da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanmak isteyen Rıza Kayaalp, “Avrupa Şampiyonası’nda rekor geldi. Bu böyle kalmayacak. Şimdi Dünya Şampiyonası var. Hedefte orada da bir rekor kırmak var” dedi.


Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen şampiyonada 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi Rıza Kayaalp’i tatlı bir heyecan sardı. 25 Haziran’da hayatını Zeynep Yılmaz ile birleştirmeye hazırlanan Rıza Kayaalp, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. 2020 Olimpiyatlarına evli olarak gideceğini ve altın madalya almanın belki bu sefer nasip olabileceğini belirten Kayaalp, “Avrupa Şampiyonası’nda rekor geldi. Bu böyle kalmayacak. Şimdi sırada Dünya Şampiyonası var. Hedefte orada da bir rekor kırmak var. Ama ondan önemlisi bir düğün hazırlığım var. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra düğün için yoğun bir periyot geçirdim. Olimpiyatlardan sonra evleneyim diliyordum ama olmadı. Şimdi olimpiyatlardan önce evleniyorum. Bakalım evli olarak olimpiyatlara gideceğiz. Belki altın nasip olur” dedi.



“Hedefimiz Dünya Şampiyonu olmak”


Hedefinin Dünya Şampiyonluğunu kazanmak olduğunu belirten Kayaalp, “Temmuz’un ilk haftasından itibaren kamplara başlayacağım ve Dünya Şampiyonasına kadar yoğun bir çalışma temposuna gireceğiz. Olimpiyatlardan önce Dünya Şampiyonası çok önemli çünkü olimpiyat vizesi alma durumu var. Hedefimiz Dünya Şampiyonu olup, altın madalyaya oynamak. O kapasiteye ve yeteneğe sahibiz. Ondan sonra Olimpiyat hazırlıklarına başlayacağız. Uzun gibi dursa da kısa bir zaman. Her günümüzü iyi değerlendirmemiz lazım” şeklinde konuştu.



“Zirvede bitirmek istiyorum”


Aktif sporculuk kariyerine noktayı koyduktan sonra bilgi ve birikimini gençlere aktarmak istediğini söyleyen Kayaalp, “Hedefimiz bu işi en iyi şekilde yapmak. İlla rekor kırmak değil. Bunu yaptıktan sonra başarı geliyor. Hedefim 3-4 yıl daha bu sporu yapmak ve olimpiyat madalyası almak. Ardından da zirvede bitirmek istiyorum. 2020’den sonra bir olimpiyat görür müyüm biliyorum. Şimdiye kadar vatanımıza hizmet ettik. Artık belli pozisyonlarda da hizmet etmek en büyük arzumuz. Gençliğimiz için bu bilgi birikimimizi kullanmak istiyoruz” dedi.


Kayaalp muhabirimizin, ‘Evlilik kariyer planında belirleyici olabilir mi?’ sorusuna ise “Olabilir. Belki şu an benim ağzımdan çıkanlar çok da önemli değil diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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