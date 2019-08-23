(Özel haber) Hami Mandıralı: “Yusuf Yazıcı’yı ilk ben oynattım”

Yusuf Yazıcı’nın Lille’e transfer olarak hem kulübüne hem de Türk futboluna çok şey kazandırdığını söyleyen Trabzonspor’un eski teknik direktörü Hami Mandıralı, “Yusuf’u ilk oynatan Rizespor maçında bendim, golle başlamıştı. Abdülkadir Ömür kadrodaydı ama oynatamadık. Sıkıntılı bir süreçti ama hep idmanda tuttuk, güçlendirdik” dedi.

Trabzonspor eski teknik direktörü Hami Mandıralı, bordo-mavili camianın gündemine ilişkin İHA’ya açıklamalarda bulundu. Karadeniz ekibinin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Mandıralı, “İzlediğim maçlarda görüntü güzel. Öncelikle kadro derinliği ve zenginliği var. Bu bir takım için ve teknik grup için çok güzel bir şey. Maç iştahı, dirençleri, tepkileri, rakibe cevap vermeleri çok güzel. Mesela son dünkü maçta mağlup duruma düşmelerine rağmen, penaltı kaçırmalarına rağmen hiç oyundan kopmadı Trabzonspor. Hep oyunu koparmak için mücadele etti ve sonuçta Ekuban ile 3 gol buldu. Önemli oyuncuları var” ifadelerini kullandı.

“Sturridge üst düzey bir futbolcu”

Trabzonspor’un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Yeni transferler katkı sağlıyor. Özellikle Sturridge’in neler vereceğini göreceğiz. Tabii ki İngiltere Ligi’nde çok üst düzey oynayan bir futbolcu. Onun karakteri, oyuna vereceği güç Trabzonspor’a çok önemli. Bu rotasyonu iyi değerlendirdiği zaman Ünal hoca, eli güçlü, herkesin yerinde oynayacak oyuncuları var. Ama biraz zorlu ve uzun bir süreç. Biraz sabırlı olmak lazım. Trabzonspor’un kadro yapısı, oynadığı futbol iyi. Maçlarda bölüm bölüm ağırlıklı olarak Trabzonspor iyi oynuyor. En önemlisi oyundan hiç kopmuyor. Oyuncular çok iştahlı. Sosa diye bir karakter var, bütün oyunun gidişatında rol oynuyor. Arkadaşlarını saha içinde çok güzel yönetiyor. Onun önderliğinde diğerleri de futbola cevap veriyor ve rakiplerini yeniyorlar” şeklinde konuştu.

“Hocaların gençlere şans vermesi lazım”

Özellikle Süper Lig’de yer alan teknik adamların genç futbolculara daha fazla şans vermesi gerektiğine dikkat çeken Mandıralı, “Gençlerin oynama süreleri benimle de alakalı. Ben de oynattım çok genç. Yusuf’u ilk oynatan Rizespor maçında bendim, golle başlamıştı. Abdülkadir Ömür kadrodaydı ama oynatamadık. Sıkıntılı bir süreçti ama hep idmanda tuttuk, güçlendirdik. Türk futbolunun kurtuluşu gençler. Az önce bu yüzden Sosa’yı örnek verdim. Sosa, Trabzon’da Trabzon’un çocukları oynadığı zaman diyor ki; ‘ben ağabeyim, onlara destek oluyorum.’ Onların mücadelesini görünce ekstra bir mücadele veriyor. Gençlerin, katkıları, sahiplenmeleri, sinerjileri çok güzel. Yusuf’un Lille’e gitmesi çok büyük para kazandırdı. Yusuf’un buradaki futbol hayatı 2 sene ama Trabzonspor’a hem para kazandırdı hem de Türk futbolunu Fransa’da temsil ediyor. İnşallah orada başarılı olur, çok çalışması gerekiyor. Kulüplerin ekonomik durumlarını da göz önünde bulundurursak hocaların gençlere şans vermesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Bu kadro bir şeyleri başaracak”

Son olarak bordo-mavili taraftarlara da seslenen Hami Mandıralı, “İşler iyi giderken oyuncu grubu, kulüp, takım taraftar olsa da olmasa da olur der. İşler kötü gittiği zaman taraftar kulübü sahiplenir. İyi giderken zaten her şey iyidir. Trabzonspor eğer şampiyon olmak istiyorsa 12. adama çok ihtiyacı var. Kulüpten nemalanan taraftarlar değil, formasını alan, 90 dakika destekleyen taraftardır. Umarım Trabzonspor taraftarı takımını yalnız bırakmayacak. Bu kadro bir şeyleri başaracak. Ben eminim, çok umutluyum” diye konuştu.