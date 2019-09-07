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(Özel Haber) Genç Hackathon’da beyinler yarışıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Hackathon’da projeler geliştirilmeye başlandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:04
(Özel Haber) Genç Hackathon’da beyinler yarışıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Hackathon’da projeler geliştirilmeye başlandı.


Ankara Altındağ Örnek Stadı’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde 8 ilden 20 takımın katıldığı Genç Hackathon bugün sabah 9’da başladı. Pazar günü saat 15’de sona erecek ve toplamda 30 saat sürecek olan etkinlikte yarışan 82 genç projelerini geliştirerek jürinin beğenisine sunacak.


Etkinlik hakkında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Danışmanı Prof. Dr. Nihat Gültekin, “Gençlerimizle birlikte bu programı düzenliyoruz. Genç Hackathon’da gençlerin bakanlığımızın faaliyet alanları ile ilgili çözüm önerilerini nasıl alabileceğimizi amaçladık. Bakanlığımız 2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan etti. Bu gönüllülük yılında gençlerin faaliyetlere daha aktif katılımlarını nasıl sağlayabiliriz, bakanlık faaliyetlerini çözüm önerilerini en iyi kimden alabiliriz diye düşündük ve gençlerin bakanlığı olarak en iyi şekilde gençlerden alabileceğimizi düşündük. Dolayısı ile Genç Hackathon düzenlemeye karar verdik. Türkiye’nin 54 ilinden 279 takım başvurdu. Yaklaşık bin kişiye tekabül ediyor. Başvuranlar içerisinden 20 takım seçtik. Ekipler projelerini geliştirmek için aramızda bulunuyorlar” ifadelerini kullandı.


Yıllarca internetten görüşüp Genç Hackathon sayesinde bir araya gelen takım; Team Syntax


Kurdukları takımın internet ortamında uzun yıllardır tanıştıklarını fakat Genç Hackathon sayesinde ilk kez bir araya geldiğini ifade eden ekip lideri Alper Sarı, “Bilişim Teknolojileri ve Veri Tabanı Bölümü öğrencisiyim. 7.inci sınıftan bu yana bilişim teknolojileri ve yazılım ile ilgileniyorum. Ekibimizin ilginç bir tanışma hikayesi var. İnternet üzerinden orta okul zamanımızdan bu yana tanışa gelen fakat bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Genç Hackathon etkinliği sayesinde bir araya geldik. Fakat internetten tanışılan bir arkadaşın olumsuz olabileceğini ya da anlaşamayabileceğini düşünsekte biz aynı odada kaldık. Gayet iyi anlaştık ve cidden çok güzel şekilde eğlendik. Burada bir başarı elde edebiliriz. Ama daha önemlisi internet üzerinden kurduğumuz arkadaşlığı gerçek hayata geçirebilmekti. Bu da bizim hem anımız hem başarımız olacak” diye konuştu.


“Hackathonları seviyoruz ve genellikle takip ediyoruz”


Özel bir üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 4.üncü sınıf öğrencisi olan Ahmet Uysal, “Hackathonları seviyoruz ve genellikle takip ediyoruz. Uygun olduğumuzda ise katılmaya çalışıyoruz. Kısa zamanda bir projeye başlayıp, oluşturup ve çalıştığını göstermek insanı geliştiren bir şey. Projemizin ana teması ise gönüllülüğü dijitale dökmek. Burada gönüllülük aktivitelerinin bir mobil uygulama üzerinden daha toplu ve şeffaf şekilde takip etmesini sağlamak. Örnek olarak, bir hayvan barınağına yardım etmek istiyorsanız bu uygulamaya ulaşıp bir etkinlik için ‘benim 10 kişiye ihtiyacım var’ dediğinizde diğer gönüllülerin o etkinliğe gelip kayıt olabileceği ve birlikte organize olabileceğimiz bir mobil uygulama yapmayı hedefliyoruz. Hem gönüllülüğün daha aktif şekilde kullanılabilmesi hem de kullanıcıların etkinliklere katılımlarının merkezi bir şekilde tutulup ‘En aktif il hangisi?’, ‘En çok hangi gönüllü çalışmış?’ bilgilerinin elde edilebileceği bir platform haline getirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.


“Burada üniversiteliler ile beraber bir tecrübe edinmeye çalışıyoruz”


Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan 17 yaşında ki Zeynep Şükriye Kuralay, “Yarışmaya bir arkadaşımızın önerisi ile katıldık. Burada üniversiteliler ile beraber bir tecrübe edinmeye çalışıyoruz. Gençler son senelerde gönüllülük faaliyetlerinde katılımda yoğunlaştılar. Yarışmalar ilgi odağı oldu. Herkes kendi başına bir gönüllülük projense başvuruyor. Ama bunları bakanlıklar yardımı ile ilerletmek için bir adım attık ve başvurduk. Umarım projemizi geliştirebiliriz. Böyle bir yarışmaya katılmak bizlerim gerçekten çok mutlu etti” dedi.


Genç Hackathon’da, dereceye giren birinci takıma 25 Bin TL, 2.inci takıma 15 Bin TL, 3.üncü takıma 10 Bin TL para ödülü verilecek.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:04
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