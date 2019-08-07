(Özel haber) Allahyar’a büyük ilgi Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı Allahyar, Cagliari ile oynanan hazırlık maçı sonrası stattan taksi ile ayrıldı.

Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı Allahyar, Cagliari ile oynanan hazırlık maçı sonrası stattan taksi ile ayrıldı. İranlı futbolcu maç sonu taraftarlara hatıra fotoğrafı çekip, imza dağıttı.

Fenerbahçe’nin Cagliari ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçı sonrası Allahyar Sayyadmanesh, stattan taksi ile ayrıldı. İranlı forvet stat çıkışı kendisini bekleyen taraftara imza dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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