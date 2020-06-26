İSTANBUL (AA) - Securitas, tüm güvenlik çalışanlarının 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı kutladı.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, özel güvenlik hizmetlerinin yasal çerçevesini belirleyen ve 26 Haziran 2004'te yürürlüğe giren Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 16 yılı geride bıraktı.

Bu kanunun kabul edildiği 26 Haziran ise Özel Güvenlik Günü ve Haftası olarak kutlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, zor şartlarla görevlerini en iyi şekilde yerine getiren tüm özel güvenlik çalışanlarının Özel Güvenlik Günü'nü kutladı.

Milletin huzuru ve güvenliği için kolluk kuvvetlerinin en büyük destekçisi olan özel güvenlik çalışanlarının başarısının, herkesi gururlandırdığını belirten Kösereisoğlu, "Güvenle adım attığımız her ana katkı sağlayan meslektaşlarıma cesaret ve fedakarlıkla verdikleri tüm emekler için teşekkür ederim. Sektörümüzün 26 Haziran Özel Güvenlik Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.