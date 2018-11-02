Özel günlerde bunlardan uzak durun



İçeriğinde teofirin ve kafein bulunan gıdalar ödem oluşmasına sebep olabilmektedir. Kahve, çay, kolalı içecekler ve çikolata tüketmekten kaçınılmalıdır. Bu tarz gıdalar adet döneminde hormonların etkisiyle daha çok istenmekte ancak daha çok kilo alımına ve ödeme neden olduğu için tavsiye edilmemektedir. Az miktarda, sık aralıklarla ve hafif şekilde beslenilmesi gerekmektedir.

Adet dönemi hanımların çok özel bir dönemidir. Bu dönem içerisinde onlarda hem ruhsal hem de fiziksel olarak pek çok değişiklikler görülür.

Bu değişikliklerden en önemlisi ve en sık karşılaşılanı adet sancılarıdır.

Bazılarında bu ağrılar günlük hayatını etkileyecek kadar çok hissedilirken, bazılarında ise "şöyle bir" hissedilebilir.



Bu ağrılar tamamen normaldir ancak bazı durumlarda arkasında organik bir sebep de olabilir. Eğer bu sebeplerden şüpheleniliyorsa hastaya gerekli incelemeler yapılmalıdır. Göğüslerde yaygın gerginlik hissi, ödem ve meme ağrıları da hastalarda adet öncesinde çok sık rastlanılan şikâyetler arasındadır. Adet döneminde fiziksel değişiklikler şunlar:

-Kilo alımı

-Ödem ve vücutta yaygın şişlik

-Tansiyon artışı

-Şiddetli baş ağrıları

-Görme bozuklukları

EŞLER MÜŞFİK OLMALI

Adet döneminde kadınlarda görülen ruhsal değişiklikler yine tamamen hormonlara bağlıdır.

Bu dönemde ruhsal çalkantılar, depresyona yatkınlık, tembellik ve aşırı kırılganlık görülebilir.

Bazı hanımlarda bu durum çok uç noktalara varabilirken bazı hastalarda fazla etkili olmaz.

Adet dönemini genellikle kendini ev işlerine vererek geçiren hanımların daha rahat geçirdiği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla adet döneminde hem fiziksel hem de ruhsal açıdan daha az etkilenmek adına evinin işine odaklanmak bu arada açık havada yürüyüş yapmak hanımlar için gereklidir.

Bu dönemde özellikle evli hanımlarda kocalarının anlayışlı olmaları, eşlerine şefkat göstermeleri çok önemlidir.

Genç kızlarda ise evdeki diğer aile bireylerinin ona karşı daha ölçülü ve yakın davranmaları beklenir.