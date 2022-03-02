Özel gün aldatmacası devam ediyor

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Kapitalist düzenin tüketimi canlı tutma amacıyla başlattığı sözde indirimlerle insanları gereksiz tüketime sevk eden, kültürel yozlaşmaya sebep olan Anneler Günü, Sevgililer Günü, Babalar Günü, yılbaşı derken; şimdi de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü aldatmacası başladı. Vitrinlerde büyük yazılarla ‘İndirim var” diyerek vatandaşı algı yöntemiyle kandıran fırsatçılar, sözde indirimlerle vatandaşın parasına göz dikiyor.

Fırsatçılar devrede

Yılbaşı, Sevgililer günü, Anneler günü, Babalar günü gibi özel günleri fırsata çevirerek vatandaşların parasına göz diken bazı firmalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de fırsatçılığa devam ediyorlar. Özel günleri fırsat bilen başta büyük mağazalar ve AVM’ler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken çeşitli indirimler adı altında vatandaşların ceplerini boşaltmak için vitrinlerini boyamaya başladılar.

Denetimler artırılmalı

Özel gün indirim safsafatasında düzgün bir denetim olmamasından kaynaklı sorunlar da her özel günde boy göstermeye çalışıyor. Müslüman aleminin Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve diğer günlerde indirim aldatmacasına karşı denetimler artırılmadıkça önüne geçilemiyor. Çünkü büyük market zincirleri de birçok üründe fırsatçılık yapmasından dolayı belirli kriterlerin getirilmesi gerekiyor. Öte yandan da serbest piyasa ekonomisine sığınan fırsatçılara karşı da bir düzenlemenin şart olduğu göz önüne geliyor.