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Özel gereksinimli öğrenciler meslek öğreniyor

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, temel derslerinin yanı sıra atölyelerde meslek öğrenerek geleceğe hazırlanıyor - Okul Müdürü Aziz Yıldız: - "Öğrencilerimiz burada temel derslerinin yanı sıra resim, müzik ve görsel sanatlar gibi branş dersleri de alıyorlar. Özel çocuklarımız, aldıkları eğitimler sayesinde hayata atılmaktadırlar"

12 Nisan 2019 Cuma 11:32
Özel gereksinimli öğrenciler meslek öğreniyor

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Arsin ilçesindeki Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, temel derslerin yanı sıra okulda bulunan atölyelerde çalışarak meslek öğreniyor.

Arsin'in yanı sıra Yomra ve Araklı ilçelerinde de taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler dersleri ile birlikte atölyelerde el becerilerini de geliştiriyor.

Okulda bulunan yiyecek içecek, tarım ve el sanatları atölyelerinde çalışan öğrenciler meslek öğrenerek geleceğe hazırlanıyor.

Okul Müdürü Aziz Yıldız, özel gereksinimli öğrencilere akademik bilgi ve becerinin yanında mesleki alanda da eğitimler verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin temel eğitimi tamamladıktan sonra meslek okulunda eğitime devam ettiklerini belirten Yıldız, "Özel öğrencilerimiz okulumuzda 4 yıl boyunca üç farklı meslek alanına yönelik eğitim alıyor. Mezun olduktan sonra özel eğitim meslek okulu diploması almaya hak kazanıyorlar." dedi.

Yıldız, İŞKUR kapsamında öğrencilerin istihdam edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz burada temel derslerinin yanı sıra resim, müzik ve görsel sanatlar gibi branş dersleri de alıyorlar. Özel çocuklarımız, aldıkları eğitimler sayesinde hayata atılmaktadırlar. İşletmelerin özel gereksinimli bireyler çalıştırma zorunluluğu olduğundan dolayı iş imkanı bulabiliyorlar. Ayrıca öğrenciler burada aldıkları eğitimler sayesinde EKPSS'ye de hazırlanmaktadırlar. Onları kendi alanlarındaki mesleklerde görmek bizleri mutlu ediyor. "

- "Temel amacımız çocukların günlük hayatlarını kolaylaştırmak"

Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Alper Aydın ise öğrencilerle servis ve mutfak uygulamaları dersini işlediklerini ifade ederek, "Temel amacımız günlük hayatta çocukların işlerini kolaylaştıracak ve bunun yanı sıra öğrendikleri bilgiler sayesinde işe girip para kazanabilmelerini sağlamak. Onlarla hamur işleri, şerbetli ve sütlü tatlılar yapıyoruz." diye konuştu.

Tarım hizmetleri öğretmeni Hülya Sena Gürsoy da toprakla uğraşan özel gereksinimli öğrencilerin negatif enerjilerini attıklarına dikkati çekerek, "Öğrencilerle domates, patates, soğan ve fasulye gibi ürünlerin dikimlerini yapıyoruz. Ürünlerin gelişimini gözlemledikçe öğrencilerim çok mutlu oluyor." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Şennur Doğan, kardeşiyle okulda börek, kurabiye, gözleme, kek ve pizza yapmayı öğrendiğini belirterek, "Bunları yapmayı bilmiyordum. Okula gelince öğrendim. Öğrendiklerimizin tarifini alıp kardeşimle evde de yapıyoruz." dedi.

16 yaşındaki Ayşenur Bekar da toprakla uğraşmanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, lahana, marul ve havuç gibi sebzelerin dikimini yaptıklarını anlattı.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 11:32
  1. Trabzon
  2. Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulu
  3. Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Aziz Yıldız

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