(Özel) Gelinle damada altın yerine maske taktılar

Şanlıurfa’nın tarihi ve doğal güzelliğiyle tanınan Halfeti ilçesinde evlenen çifte, arkadaşları para ve altın yerine maske taktı.

Şanlıurfa’nın tarihi ve doğal güzelliğiyle tanınan Halfeti ilçesinde evlenen Emrah ve Zeliha İncedal çiftine, arkadaşları maske sürprizi yaptı. Yaklaşık 3 ay önce evlenme hazırlıkları yapan çift, korona virüs nedeniyle düğünlerini erteledi. Normalleşme süreciyle birlikte çift, sade bir düğünle evlendi. Fotoğraf çekimi için tarihi ve doğal güzelliğiyle tanınan eski Halfeti’ye giden İncedal çiftine, arkadaşları para ve altın yerine maske taktı. Çiftin arkadaşları korona virüs nedeniyle düğün yapamadıklarını, gelin ve damada maske taktıklarını söyledi. Maskelerini alan çift, eşsiz bir manzarada maskelerini birbirine taktı.