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Siyaset Özel, FETÖ'nün oltasına düşmüş! CHP’nin “müzik” iftirasına yalanlama
Siyaset

Özel, FETÖ'nün oltasına düşmüş! CHP’nin “müzik” iftirasına yalanlama

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Van ve Samsun kongrelerimizde müzik çalındığını iddia ediyor. Böyle bir durum asla söz konusu değildir, bu apaçık bir yalandır” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 20:55:00 -
Özel, FETÖ'nün oltasına düşmüş! CHP’nin “müzik” iftirasına yalanlama

Özel’in, AK Parti’nin kongrelerinde müzik çalındığı iddiasına cevap veren Akbaşoğlu, şunları kaydetti: “Böyle bir durum asla söz konusu değildir, bu apaçık bir yalandır. Eğer bu iddianızı ispat etmezseniz müfterisiniz. Parti Sözcümüz Ömer Çelik, Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir’de deprem bölgesini ziyaret görüntülerini, FETÖ’cü hesapların müzik montajıyla servis etmelerini konuşmasına dayanak kılan CHP sözcüsünün, bir montaj üzerine kurgulanmış iftira dolu beyanları üzerine açıklama yaparak CHP yönetiminin yalan siyasetini gözler önüne sermişti. “

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