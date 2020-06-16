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Aktüel

(ÖZEL) Fatih’ten ‘Gezmek için’ çaldıkları otomobille Avcılar’da yakalandılar

Avcılar’da polis, Fatih’ten çaldıkları araçla ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:21:41 -
(ÖZEL) Fatih’ten ‘Gezmek için’ çaldıkları otomobille Avcılar’da yakalandılar

Avcılar’da polis, Fatih’ten çaldıkları araçla ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi yakaladı. Polis merkezine götürülen hırsızlık şüphelisi çocuk yaştaki şahıslar, “Neden yaptınız?” sorusuna, “ Gezmek için yaptık, yoksa yapmazdık” diyerek kendisini savunmaya çalıştı.


Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar’da yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibi Yeşilkent Mahallesi’nde durumundan şüphelendiği araç içinde 2 şahsa dur ihtarında bulundu. Kısa süre yaşanan kovalamaca ardından araç ve içindeki yaşları 18’den küçük olduğu öğrenilen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Araç ilk incelemenin ardından detaylı arama yapılmak üzere otoparka çekildi. Hırsızlık şüphelilerinin yakalandığı esnada araç sahibinin de Fatih’te bir polis merkezine “aracım çalındı” ihbarı yaptığı söylenildi.



"Gezmek için yaptık, yoksa yapmazdık"


18 yaşından küçük çocuk hırsızlık şüphelileri Çocuk Büro Amirliğine götürüldüğü esnada muhabirin neden yaptınız sorusuna, “Gezmek için yaptık, yoksa yapmazdık” diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

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