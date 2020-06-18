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Aktüel

(Özel) Esenyurt’ta hortum paniği güvenlik kamerasında

Esenyurt Hadımköy yolunda şiddetli sağanak öncesi kısa süreli hortum paniği yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:14:55 -
(Özel) Esenyurt’ta hortum paniği güvenlik kamerasında

Esenyurt Hadımköy yolunda şiddetli sağanak öncesi kısa süreli hortum paniği yaşandı. Bir benzin istasyonunun kamerasına yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde panik anları yer aldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından bugün öğlen saatlerde kent genelinde birçok noktada sağanak yağmur etkisini gösterdi. Esenyurt Hadımköy Yolu’nda sağanak yağmur öncesinde kısa süreli hortum paniği yaşandı. Bir anda tozu toprağı birbirine katan hortum bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı.


Benzin istasyonu çalışanlarından Ersin Sarsılmaz, "Hortum bir anda geldi. Korktuk 30 saniye falan sürdü. Arkadaşlara kaçın kaçın hortum geliyor dedim."

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