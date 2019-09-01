0553 313 94 23

(Özel) Erzincan’da kazada can pazarı

Erzincan’da motosikletle sulama kanalına uçan ve ağır yaralanan 2 kişiyi boğulmaktan yoldan geçen bir sivil polis kurtardı.

01 Eylül 2019 Pazar 11:04
(Özel) Erzincan’da kazada can pazarı

Erzincan’da motosikletle sulama kanalına uçan ve ağır yaralanan 2 kişiyi boğulmaktan yoldan geçen bir sivil polis kurtardı. Can pazarının yaşandığı kaza sonrası bilinç kaybı yaşayan 2 yaralıyı hayatta tutabilmek için sağlık görevlileri büyük çaba harcadı.


Olay, Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi 429. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi motosikletle seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajda savrularak sulama kanalına uçtu. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle bilinç kaybı yaşayan ve ağır yaralanan 2 kişi suda boğulmak üzereyken yoldan geçen bir sivil polis ile bir vatandaş durumu fark ederek müdahale etti. İki yaralıyı boğulmaktan kurtarıp sulama kanalından çıkaran sivil polis ve vatandaş, olayı 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan iki yaralıya müdahale etti. Sağlık ekipleri bilinç kaybı yaşayan yaralıları hayatta tutabilmek için bir yandan konuşup, diğer yandan erken müdahale için adeta zamanla yarıştı. Ambulansla yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.


Polis ekipleri kaza mahallinde incelemede bulunarak, sulama kanalına gömülen motosikletin çıkarılması için çekiciye haber verdi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



Mahalle sakinleri sulama kanalının etrafının kapatılmasını istedi


Sulama kanalının geçtiği Cumhuriyet ve Başbağlar mahalleleri sakinleri, yetkililere seslenerek sulama kanalının etrafının kapatılmasını istediler. Mahalle sakinlerinden Murat Utku, “Bu su kanalı ilkbaharda kanala su verilmesiyle birlikte mahalle için tehlike arz etmeye başlıyor. Ta sonbaharın sonlarına kadar da bu tehlike ciddi şekilde 3-4 kazayla sonuçlanıyor. Bazen hayati tehlike taşırken, bazen de sadece mal kaybına sebep oluyor. Bu mahalle görüldüğü gibi etrafı binalar var, çocukların oynayacağı bir park yok. Çocuklar yol kenarlarında oynuyorlar. Doğal olarak bu su dolu kanalda çocuklar için çok ciddi bir tehlike arz ediyor. Biz veliler olarak belediyeye, valiliğe sesleniyoruz, lütfen bu kanalın üzerini kapatamıyorlarsa bile kenarlarını telleyip çocukların, araçların buraya düşmesini önleyebilirler” diye konuştular.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:04
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Falcao'nun geleceği saati duyurdu
    1. Galatasaray Falcao'nun geleceği saati..
    2. Maden sektöründen açıklama: "Madenler..
    3. Beylikdüzü 6. Barış ve Sevgi..
    4. Hız ihlali yapan sürücülere ceza
    5. Futbol turnuvası finaline kadın..
    6. İran'da İsrail'in eğittiği iddia..
    7. Sürüye yıldırım isabet etti, 20 koyun..
    8. Gaziantep’te iki motosiklet çarpıştı:..
    9. PKK’dan Barış Günü’nde şiddet çağrısı
    10. Malatyalılar Erol Bulut’u unutmadılar
    11. Arkeolojik kazılarda 700 yıllık cami..
    12. Eskişehir'de hafif ticari araç tıra..
    13. Btc Turk Yeni Malatyaspor’dan 3..
    14. Sırtı yere gelmeyen başpehlivan Ali..
    15. Bu yolda arabalar rampa yukarı kendi..
    16. Mahsur kalan Rus turisti AFAD ekibi..
    17. Ehl-i Sünnet Tarikat ve Cemaatler..
    18. Kışın toplayıp sakladıkları karları..
    19. Hayvanların su ihtiyacı güneş..
    20. GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor
    21. Vanlı öğrencilerin büyük başarısı
    22. (Özel) Bebek bekleyen genç adam,..
    23. Yemeğin salçasını erkekler yapıyor
    24. Terörden arındırılan Kefrun Kalesi..
    25. Yabancıların konut alımı mobilya..
    26. Afganistan'da bir ABD askeri öldürüldü
    27. CHP 96 yaşında
    28. Milli basketbolcu Muhsin Yaşar'ın..
    29. Van'da 137 kilo 280 gram eroin ele..
    30. Bakan Gül'den 'Yargı reformu' mesajı
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak