Özel eğitim kurumları ne zaman açılacak? Özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim ne zaman?

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanacağını bildiren açıklamadan sonra özel eğitim kurumlarının ne zaman açıklanacağı merak edildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a özel eğitim kurumlarının ne zaman açıklanacağı sorusu sorulduktan sonra Bakan Selçuk şu açıklamayı yaptı:

“1 Mart’tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak.”

Devamlılık şart değil

Yüz yüze eğitim başladıktan sonra okulda devamlılık şartı olmayacağının altını çizen Selçuk, “Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.