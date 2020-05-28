  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Özel düzenek ile hint keneviri yetiştiren bir kişi tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde evinde kurduğu düzenek ile hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan A.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:54:25 -
Özel düzenek ile hint keneviri yetiştiren bir kişi tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde evinde kurduğu düzenek ile hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan A.Ç.H. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.


Edremit ilçesinde bir apartman dairesine düzenlenen baskında saksıya dikilmiş 19 kök Hint keneviri bitkisi, 139 gram esrar ile kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel düzenek ile aparatlar ele geçirilmişti. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sorgusunun ardından Edremit Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen A.Ç.H. gönderildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı