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(Özel) Dünyanın en büyük İslam mezarlığına bayramda ziyaretçi akını

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Türkiye’nin ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Mezarlığında bayram yoğunluğu yaşanıyor.

13 Ağustos 2019 Salı 09:46
(Özel) Dünyanın en büyük İslam mezarlığına bayramda ziyaretçi akını

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Türkiye’nin ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Mezarlığında bayram yoğunluğu yaşanıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından Ahlat’taki Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi akınına uğruyor.Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Kurban Bayramında da ziyaretçilerini ağırlıyor. Gerek Bitlis ve ilçelerinden gerekse il dışından bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Ahlat’taki Selçuklu Meydan Mezarlığını gezdiler. 210 dönümlük alan üzerinde kurulu bulunan ve boyları 4,5 metreye kadar varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri bir sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını bünyesinde barındıran tarihi mezarlık, çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Alınan verilere göre aylık ortama 20 bin yerli ve yabancı turistin gezdiği Selçuklu Mezarlığında bulunan ve metrelerce uzunluğu sahip mezar taşları, her ziyaretçinin fotoğraf albümünde de yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Ahlat’ın sakin şehir ilan edilmesi ilçeye olan ilgiyi arttırırken, mezar taşları üzerinde bulunan geometrik şekiller ve işlemler her geçen gün Selçuklu Meydan Mezarlığına ilgiyi arttırıyor.


Ziyaretçilerden Eymen Dağdane, ailesi ile birlikte Selçuklu Mezarlığını gezmenin keyfini çıkardıklarını belirtti.


Bir diğer ziyaretçi Mustafa Enes Çiçek, İstanbul’dan gelerek ise Doğu ve Güneydoğu ailesi birlikte gezmeye geldiklerini ifade ederek, “Selçuklu Mezarlığını çok merak ediyorduk. Daha önceden Ahlat’a gelmiştim ama mezarlığı gezme fırsatım olmamıştı. Bugün nasip oldu gezdik. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:46
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