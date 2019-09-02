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Özel çocuklardan "Bir el, bin pati" projesi

Yalova’da “Bir el, bin pati” projesiyle özel çocuklar sokak hayvanları için hazırlanan kulübeleri boyadı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:37
Özel çocuklardan "Bir el, bin pati" projesi

Yalova’da “Bir el, bin pati” projesiyle özel çocuklar sokak hayvanları için hazırlanan kulübeleri boyadı.


Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden 9 özel çocuk, sokak hayvanlarının kulübelerini boyadı. Resim öğretmenleri nezaretinde çocuklar boyama ve el baskısı yaptı. Türkiye’ye mesaj vermek için Yalova Belediyesi önünde buluşan özel çocuklar, Belediye Başkanı Vefa Salman ile birlikte boyanan kulübelere el baskısı yaptı. Projede renkli görüntüler ortaya çıktı.


Özel çocukların yaptığı birbirinden güzel kulübeler Başkan Vefa Salman’a hediye edildi. Özel çocukların hayatın her alanında istihdamını sağlayan Başkan Salman, özel çocuklara ayrı ayrı teşekkür etti. Vefa Salman, “Yalova’dan Türkiye’ye mesaj vermek istedik. Bu uygulamamız ile sokakta yaşayan canlarımızın hem barınaklarda yaşamalarını sağladık, hem de özel çocuklarımızla birlikte farklı bir faaliyet gerçekleştirdik. Projemizi il merkezinden başlattık ve 14 mahallemizde çoğaltarak devam ettireceğiz. Resim öğretmenlerimizin şekillendirdiği ve özel çocuklarımızın boyadığı kulübelere biz de el baskısı ile destek verdik. Örnek bir projeye imza attığımızı düşünüyorum. Çalışmalarımız kış aylarında da devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:37
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