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Aktüel

Özel çocuklardan bayram mesajı

Malatya’daki bir grup özel çocuklar, pandemi süreci ve yaklaşan Ramazan Bayramı ile ilgili tüm dünyaya bir mesaj gönderdiler.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:33:24 -
Özel çocuklardan bayram mesajı

Malatya’daki bir grup özel çocuklar, pandemi süreci ve yaklaşan Ramazan Bayramı ile ilgili tüm dünyaya bir mesaj gönderdiler. Özel çocuklar, yeni tip korona virüs konusunda uyarılarda bulundu.


Çin’in Wuhan kentinden başlayarak neredeyse tüm dünya ülkelerine yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını yaşamı tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye’de de Covid-19’un daha fazla yayılmaması için önlemler alınırken, okullarından ve arkadaşlarından ayrı kalan Malatya’da ki özel çocuklar, bir mesaj yayınladı. Malatya Yol Arkadaşlarım Spor Kulübüne bağlı özel çocuklar, hazırladıkları klipte virüs salgınından korunmak için yapılan uyarıları yineledi ve ”Ramazan Bayramında sana sarılamam, seni öpemem, lütfen dikkat et, şeker toplayıp bayramımı kutlamak istiyorum” ifadelerini kullandılar.

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