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Aktüel

(Özel) Bursa Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan lemur ailesinin 5 yavrusu dünyaya geldi

Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki sevimli lemurların 5 yavrusu dünyaya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:06:05 -
(Özel) Bursa Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan lemur ailesinin 5 yavrusu dünyaya geldi

Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki sevimli lemurların 5 yavrusu dünyaya geldi. Bu yavru lemurlarla hayvanat bahçesindeki lemur sayısı 32’ye yükseldi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yaşamlarını sürdüren lemurların 5 yavrusu oldu. Annelerinin kucağından hiç inmeyen minik yavrular renkli görüntüler oluşturdu. Geldiklerinde sadece 9 adet olan ve 7’si halka kuyruklu, 2’si kırmızıyakalı lemurların sayısı son doğumlarla birlikte 32’ye ulaştı. İlk kez kameralar karşısına çıkan yavrular yaşananları şaşkınlıkla izlerken, annelerinin kucağından bir an olsun inmedi. Diğer lemurlar ise verilen ikramları afiyetle yedi. Anne lemurlar ise süt verimini artırmak için takviyelerle besleniyor. Daldan dala zıplayan lemurlar birlikte yaşamanın da keyfine varıyor. Yavruların ortama ayak uydurmasının kısa süreceğini belirten yetkililer, "Hayvanlarımız burada çok iyi şartlara sahip. Son bir ay zarfında 5 yavrumuz dünyaya geldi. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. İnşallah lemur ailesi bu şekilde genişleyecek" dedi.

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