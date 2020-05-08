  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(Özel) Bu gölün kalbi var

Çanakkale’de bulunan kalp şeklindeki göl çiftlerin akınına uğruyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:03:34 -
(Özel) Bu gölün kalbi var

Çanakkale’de bulunan kalp şeklindeki göl çiftlerin akınına uğruyor.


Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan kalp şeklindeki göl aşıkların uğrak yerlerinden biri olarak biliniyor. Bozcaada’nın tam karşısında denizin kıyısında bulunan tabiat harikası göl, yılın belli zamanlarında pembe renge dönüşerek keyfine doyumsuz bir manzara ortaya çıkartıyor. Göl bu özelliğiyle dünyadaki 8 pembe gölden biri olarak biliniyor. Bilhassa çiftler kalp şeklindeki gölü görmek için Dalyan köyüne geliyor. Troas antik kentinin o dönemki iç limanı olarak kullanılan göl bugün her gün çok sayıda turisti ağırlıyor. Kalp şeklindeki göl drone ile havadan görüntülenerek eşsiz güzelliği gün yüzüne çıktı.


Kalp şeklindeki gölü eşleriyle beraber görmeye gelen vatandaşlar, “Böyle bir gölün varlığını öğrendikten sonra görmeye geldik. Burası hakikaten çok güzel. Tabiat harikası bir yer. Burada gün batımını izleyip eşimizle birlikte gölün etrafında gezinti yaptık. Herkese bu gölü görmeyi tavsiye ediyoruz” dediler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı