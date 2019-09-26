Özel bankalara ‘faizi indir’ çağrısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, özel bankalara faizleri indirmeleri çağrısında bulundu. Merkez Bankasının son iki toplantısında faiz indirimine gitmesinin piyasaların likiditeye ulaşması açısından önemli bir adım olduğunu belirten Özdemir, “Faiz indirimi sonrasında kamu bankalarıyla birlikte özel bankaların da piyasayı uygun bir faiz oranıyla fonlamasını bekliyoruz” dedi. Yurt içi yerleşiklerin gelecek kaygısı ve Türk Lirası’na güven sorunundan dolayı tasarruflarını dövize endeksli olarak saklamalarının da önemli bir risk unsuru olduğunu aktaran Özdebir, ekonomide güven unsurlarının artmasının, dolarizasyon sürecinin azalmasında etkili olacağını ifade etti.