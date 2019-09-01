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(Özel) Balık tezgahlarında fiyatlar sezonun ilk gününde cep yakıyor

Balık sezonunun ilk gününde balığın az olması nedeni ile tezgahlardaki fiyatlar cep yaktı.

01 Eylül 2019 Pazar 15:56
(Özel) Balık tezgahlarında fiyatlar sezonun ilk gününde cep yakıyor

Balık sezonunun ilk gününde balığın az olması nedeni ile tezgahlardaki fiyatlar cep yaktı. Fiyatların yüksekliği vatandaşların ilgisini azaltırken, balıkçılar fiyatların ilerleyen günlerde düşeceğini söyledi.


Av yasağının 1 Eylül’de saat 00.00 itibari ile bitmesi ile balıkçılar ağlarını denizlere attı. Akşam saatlerinde son hazırlıklarını da tamamlayarak denize açılan balıkçılar, ağlarına takılan balıklarla sabah karaya döndü. Balık sezonunun ilk gününde yakalanan balıkların az olması nedeni ile fiyatlar cep yaktı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde balıkçılar, balığın çok az miktarda gelmesi nedeniyle fiyatlarda indirim yapmadıklarını söylediler. Geçtiğimiz sezon kilosu ortalama 15 TL’den satılan istavrit, 30 TL’lik etiketle tezgahta yerini aldı. Balıkçı tezgahlarının gözdesi olan hamsi ise geçen yıla göre yüzde 40 zamlanarak 30 TL fiyatla satılıyor. Çipuranın tanesi 20 TL’ye, levreğin kilosu ise 50 TL’ye satılıyor.


Fiyatların yüksek olması nedeni ile vatandaşlardan gelen talebin azaldığını söyleyen balıkçılar, hava sıcaklığı ve rüzgar nedeni ile avlanan balık miktarının az olduğunu ifade ettiler.



“İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi olacak”


İlerleyen günlerde avlanan balık miktarlarının artması ile fiyatların düşeceğini söyleyen balıkçı esnafı Kemal Bineklioğlu, “Av yasağının kalkması ile başlayan balık sezonunun ilk günü biraz durgun geçiyor.Hava şartları ile balık avı biraz durgun geçti. Ama ilerleyen günlerde yavaş yavaş balık çoğalacak. Şu anda çok sert bir poyraz var. Poyraz da bütün balığın kaçmasına neden oluyor. İlerleyen günlerde göreceksiniz çok uygun fiyata balık alınacak. Şu anda hamsi, istavrit, sardalya, mezgit 30 TL. Ama balıkların hepsi çok güzel. Geçen seneye göre talep çok düşük. İnsanlarda da, bizde de şevk yok. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi olacak” dedi.



"Bugünlük böyle ama yarın ne çıkar Allah bilir”


Balık fiyatlarının yüksek olduğunu ve ilerleyen günlerde düşmesini beklediklerini kaydeden Serkan Yalın ise, “Şu an itibari ile pazarımızda balık fiyatları biraz pahalı. Ama bundan sonraki günlerde ucuzlayacak. Bugün balıklarımız kısıtlı geldi. Ama gelecek günlerde daha bol olacak. Şu anda hamsi ve istavrit 30 TL, mezgit 30 TL, çipura ve levreğin kilosu 40-50 lira arasında satılıyor. Bugünlük böyle ama yarın ne çıkar Allah bilir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:56
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