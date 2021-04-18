Seyahat yasağı var mı? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Koronavirüs salgını ile ilgili yeni tedbirler alındı. Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu. Kısmi Kapanma Genelgesi'nde ayrıntılar yer aldı.

Özel araçla seyahat etmek yasak mı?

Şehirlerarası seyahat edilen tüm araçlar durdurularak içerisinde bulunan kişilerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığı, seyahatlerinin muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecek. Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında yapılacak denetimlerde, bu araçlara yolcu alımında HES kodu sorgulama zorunluluğuna uyulup uyulmadığı ve bu araçlarla seyahat eden yolcuların geçerli bir HES kodunun bulunup bulunmadığı konuları titizlikle irdelenecek, seyahat izin belgesi alması zorunlu olmasına rağmen belgesiz seyahat ettiği, muafiyeti kötüye kullandığı ve HES kodu olmaksızın seyahat ettiği anlaşılan yolcular ile HES kodu sorgulama zorunluluğuna uymayan toplu ulaşım araçlarına adli ve idari yaptırımlar uygulanacak ve seyahatlerine izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı konu hakkında şu açıklamada bulundu:



Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir.



Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.



Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan zamanlarda, zorunlu haller dışında toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.



İşi ile ilgili bağlantısını belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ve uçak, otobüs, tren, gemi aracılığıyla şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.



Bunun dışında sağlık, vefat, sınav, askerlik ile ilişkili kimi durumlarda zorunlu hal için başvuru yapılarak özel araç ile seyahat edilebilecek.



Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.



Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları kontrol edilecek; geçerli bir mazereti ya da muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.