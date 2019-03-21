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Özdilek, 30 bin fidanı toprakla buluşturdu

Özdilek Holding, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) iş birliğiyle Bursa Karacabey’de 30 bin fidanı toprakla buluşturdu.

21 Mart 2019 Perşembe 11:14
Özdilek, 30 bin fidanı toprakla buluşturdu

Özdilek Holding, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) iş birliğiyle Bursa Karacabey’de 30 bin fidanı toprakla buluşturdu.


Özdilek, gelecek nesillere bırakılacak en güzel mirasın doğa olduğu şuuruyla Özdilek Holding, Özdilek Vakfı ve Özdilekteyim.com adına oluşturduğu 3 hatıra ormanında, toplam 30 bin fidanın toprakla buluşmasını sağladı. Yıllar içerisinde eşsiz bir ormana dönüşecek olan 30 bin fidan, saatte 51 ton oksijen üretip, 69 ton karbondioksiti bünyesine alarak, doğaya büyük bir katkı sağlamış olacak.


Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine azami ölçüde önem veren Özdilek, çevreye zarar vermeden üretim yapan fabrikalarıyla hizmet veriyor. Holding, ekolojik dengeyi bozmadan sağladığı besi üretimi, doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak oluşturduğu enerji üretimi ve çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği eğitimler ile de sürdürülebilir çevre projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:14
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