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Özdil'den eleştirilere beyin yakan cevap: Aklınızı oynatın

Mustafa Kemal'in ismini sömürerek Kemalistlerin büyük tepkisini çeken Yılmaz Özdil, 2500 TL'ye sattığı kitabını savundu, "Aklınızı oynatın, aklınızı… Durduramayacaksınız" diye yazdı, sömürüsünü açık açık savundu.

22 Ocak 2019 Salı 09:30
Özdil'den eleştirilere beyin yakan cevap: Aklınızı oynatın

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabının 1881 adet basılarak 2 bin 500 liradan satışa sunulması, kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Kitabın saat 9'u 5 geçe satışa sunulması eleştirileri bir kat daha artırdı, Mustafa Kemal'in isminin sömürüsü yapıldığı için büyük tepkiye neden oldu. Tepkiler üzerine Özdil bugünkü yazısında akıl almaz bir cevap verdi.

"Biz bu kitabı Mustafa Kemal'i yüceltmek için ürettik. Herhangi bir holdingi yüceltmek için değil" ifadelerini kullanan Özdil, fiyat eleştirilerine ise şöyle cevap verdi:

"Bu koleksiyon kitabı"

"Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. Doğalgaz faturası değil. Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin. Mustafa Kemal'i okumak istiyorsan, aynı içerikteki Mustafa Kemal kitabı zaten her bütçeye uygun fiyatıyla var, özellikle internet üzerinden etiket mümkün."

"Padişahlara prestij kitap yapınca sorun yok, Atatürk için çaba harcayınca “istismar” öyle mi?" diye yazan Özdil, "Mustafa Kemal aydınlanmasını bizden sonraki nesillere aktarma sorumluluğumuz var, kararlıyız. Paraya taptıkları için, para için yapmadığımızı kavrayamıyorlar." görüşünü savundu.

Özdil, yazısını şöyle sonlandırdı:

"Yarın sabah.

Saat 9'u 5 geçe.

Aklınızı oynatın, aklınızı…

Durduramayacaksınız."

 

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 09:30
  1. yılmaz özdil
  2. Mustafa Kemal

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