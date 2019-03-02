Özdemir’den ’Türkiye’nin en büyük Yörük Türkmen Şenliğini yapacağız’ sözü

Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, Sancaklı İğdecik, Sancaklı Bozköy ve Karaoğlanlı mahalle sakinlerine şenlik müjdesi verdi. Özdemir, “Söz veriyorum göreve geldiğimizde Türkiye’nin en büyük Yörük Türkmen Şenliği bu bölgede yapılacak” dedi

Millet İittfakı adayları Orkun Şıktaşlı ve İsa Özdemir Karaoğlanlı ve Sancaklı İğdecik mahallelerine adeta çıkarma yaptı. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ile birlikte mahalle sakinleriyle bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, “Projelerimizin arasında vardı. Büyükşehir belediye başkan adayımızla da görüştük. Bu bölgede Türkiye’nin en büyük Yörük Türkmen Şenliğini belediye eliyle yapacağız” diye konuştu.

Bir dönem dillere destan yapılan Bağ bozumu ve Yörük Türkmen Şenliklerinin eskisi kadar popüler olmadığını söyleyen Özdemir, “Bu konuda çok fazla şikayetler de aldık. Sözümüz söz. Bu şenlikler Türkiye’nin ibretle baktığı şenlikler arasında yer alacak” dedi.

Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu’nu da ziyaret eden iki başkan adayı bölgenin ihmal edildiğini vurguladılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Orkun Şıktaşlı da Şehzadeler Belediye Başkan Adayı İsa Özdemir’in projesine destek vereceklerini belirterek, bölgenin böyle bir şenliğe ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu da Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir’e bölgeyi düşündüğü için teşekkür etti. Kurtoğlu, “Bu proje bizi çok mutlu etti. Buna bölge halkı olarak ihtiyacımız var. Yörük ve Türkmenlere en büyük müjdeyi verdiniz”diye konuştu.