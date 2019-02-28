Özdemir’den Sancaklıbozköy’e 5 müjde 1 söz

Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir Sancaklıbozköy Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Özdemir, “Manisa merkezde ne varsa burada da o olacak. Kapalı düğün salonu, yediemin deposu, araç ve traktör yıkama merkezi ve mahallemize bir spor tesisi kazandıracağız. Biz hizmet etmek için bu makama talip olduk” dedi.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Millet İttifakı adayları seçim çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ile birlikte Sancaklıbozköy Mahallesine çıkarma yapan iki başkan adayı önce esnafı ziyaret etti daha sonra CHP İl Başkanı Semih Balaban ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz ile birlikte üreticilerle kıraathanede bir araya geldi.

Mahalle halkının sorun ve sıkıntılarını dinleyen Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, “Sizlere söz veriyorum. Manisa merkezde ne varsa burada da o olacak.” dedi.

Özdemir mahalle sakinlerinin sorularını da yanıtlayarak, “Kapalı düğün salonu, yediemin deposu, araç ve traktör yıkama merkezi ve mahallemize bir spor tesisi kazandıracağız.” diye konuştu.

Bir mahalle sakininin “Biz başkanlara ulaşmak istiyoruz” demesi üzerine Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, “Biz seçimden seçime mahalleye gelen oy isteyen başkanlar olmayacağız. ‘Başkan yanınızda’ projemiz var. Detaylarını ilerleyen günlerde sizlere anlatacağım. Makama geldiğinizde asla başkanla görüşmeden gitmeyeceksiniz. Siz isteyin makam odasının kapısını birlikte sökeriz” dedi.

Depo sıkıntısını biliyoruz

Mahalle sakinlerinin ‘Suyumuz yetersiz’ demesi üzerine Özdemir, “İşte büyükşehir belediye başlan adayımız burada. Sizlerden destek istemeye geldik. Büyükşehir Belediyemiz ile ortak akılla el ele vererek tüm sorunlarınızı millet ittifakı çözecek. Burada bir depo sıkıntısı olduğunu biliyorum. Orkun başkandan sizlerin huzurunda söz alıyorum. Bu sorunu çözeceğiz” şeklinde konuştu.