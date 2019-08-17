Özdemir: Hedefimiz dünya sıralamasında ilk 10'a girmek!

TFF Başkanı Nihat Özdemir Türk futbolunun geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gelecek hakkında umut dolu açıklamalarda bulunan çiçeği burnunda TFF başkanı, şu sözlerle cümlelerine devam etti.

Hedefim dünya sıralamasında ilk 10'a girmek

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "2 önemli hedefimiz bulunmakta. Bunlardan ilki, Türk futbolunun marka değerini arttırmak. İkincisi ise Dünya sıralamasında ilk 10'a girmek."

Sahaya giren kişinin normal bir insan olduğunu düşünmüyorum

Nihat Özdemir: "Youtuber arkadaşlarımız maça geldi. Ben sahaya giren kişinin normal bir insan olduğunu düşünmüyorum. Hapise varan cezaları bu tür olaylara getirmek gerekiyor. Bu tür olaylar imajımıza çok zarar veriyor."

Dünyanın en iyi hakemi Cüneyt Çakır

Nihat Özdemir: "Dünyanın en iyi hakemi Cüneyt Çakır. Birçok hakemimiz Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde görev alıyorlar. Genç hakemlere de önem veriyoruz. Eğitim ve seminerlerin sayısını arttırıyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.