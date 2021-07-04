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Kültür - Sanat Özdemir Erdoğan'dan Erkan Oğur'a tepki! 'Ona yakışmadı'
Kültür - Sanat

Özdemir Erdoğan'dan Erkan Oğur'a tepki! 'Ona yakışmadı'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Özdemir Erdoğan, Erkan Oğur'u, "Gelen tepkilerden sonra kullandığı ifadeler ona yakışmadı." sözleri ile eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 22:30:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Erkan Oğur, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, "Hiç oldum" adlı türküsüne kopuzuyla eşlik etmişti. Malum kesim tarafından lince uğrayan Oğur geri adım atarak, "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim." demişti.

'Ona yakışmadı'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Özdemir Erdoğan, Erkan Oğur'un tavrını eleştirdi. Erdoğan, "Gelen tepkilerden sonra kullandığı ifadeler ona yakışmadı." dedi.

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