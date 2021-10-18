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Gündem Özdemir Bayraktar hastalığı neydi? Özdemir Bayraktar neden vefat etti?
Gündem

Özdemir Bayraktar hastalığı neydi? Özdemir Bayraktar neden vefat etti?

Özdemir Bayraktar neden öldü, Özdemir Bayraktar’ın hastalığı neydi? Milli savunma sanayiinde Türkiye’nin göğsünü kabartan, İHA, SİHA ve TİHA’nın fikir babası, tasarımcısı, Selçuk Bayraktar’ın babası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Özdemir Bayraktar’ın vefatı sonrası Özdemir Bayraktar neden vefat etti? Özdemir Bayraktar hastalığı neydi? Özdemir Bayraktar ölüm nedeni nedir? gibi sorular da bir hayli merak edilir oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 13:56:00 - 2021-10-18 13:56:54
Özdemir Bayraktar hastalığı neydi? Özdemir Bayraktar neden vefat etti?

Suriye, Libya ve Azerbaycan ile Kuzey Irak’taki başarılı operasyonlara imza adan İHA ve SİHA’ların mucidi, girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Selçuk, Haluk ve Ahmet Bayraktar'ın babası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Selçuk Bayraktar, "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti" ifadelerini kullandı.

Özdemir Bayraktar hastalığı neydi? 

Özdemir Bayraktar neden vefat etti? Baykar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, İstanbul'da özel bir hastanede kanser tedavisi görüyordu.

Haluk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Özdemir Bayraktar, babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin" dedi.

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