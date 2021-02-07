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Ekonomi Özdebir: İkinci çeyrek sonunda enflasyonda düşüş bekliyorum
Ekonomi

Özdebir: İkinci çeyrek sonunda enflasyonda düşüş bekliyorum

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “Virüs, mutasyon, yaptırım gibi olağanüstü bir şey olmazsa ikinci çeyrek sonundan itibaren enflasyonda düşüş bekliyorum” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 13:54:00 -
Özdebir: İkinci çeyrek sonunda enflasyonda düşüş bekliyorum

Özdebir, Ekonomi Muhabirleri Derneğinden (EMD) Başkanı Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdebir, imalat sanayisinin ve ihracatın iyi gittiğini, konfeksiyon sektöründe ise ciroların düştüğünü belirtti. “Rekabetçi kurun sadece ihracat için değil yurt içinde de rekabet edebilmek için gerekli olduğunu düşünüyorum.” ifadesini kullanan Özdebir, yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye’nin faizler konusunda da normalleşeceğini tahmin ettiğini bildirdi. Özdebir, imalat sanayisinde hala eleman açığı olduğuna işaret ederek, ASO Sürekli Eğitim Merkezinde eğitim alanlara aylık 2 bin 100 lira ödeme yapmalarına rağmen öğrenci bulmakta zorlandıklarını belirtti.

Yüzde 9.4'ten de aşağı

Özdebir, enflasyonda kalıcı düşüş beklediğini belirterek şunları kaydetti: “Bazı ürünlerin sezonluk yükselmesi normal. Enflasyon rakamlarının geri geleceğini düşünüyorum. Virüs, mutasyon, yaptırım gibi olağanüstü bir şey olmazsa ikinci çeyrek sonundan itibaren enflasyonda düşüş bekliyorum. Şu anki gibi giderse Merkez Bankasının yüzde 9,4 hedefini bile aşağı çekeceğini tahmin edebiliyorum.”

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